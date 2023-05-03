***BIGCH* *EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.05.2023 15:34
***BIGCH******EFG*** BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146310
BIST
16:554.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -35,96
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5519,4838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5521,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1290
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:551.261,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.261,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:55
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.476.509
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.023.961
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,38
|157.856.642
|% 8,82
|
|CRDFA
|3,42
|21.926.322
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.113.856
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.953.621
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.576
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|THYAO
|126,80
|3.601.112.281
|% 0,40
|
|EREGL
|31,16
|2.098.087.044
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|TUPRS
|66,80
|1.915.876.604
|% 2,22
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|EKGYO
|5,57
|643.137.863
|% -3,13
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,21
|813.433.357
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,64
|737.522.548
|% -0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4581
|19,4838
|% 0,11
|
|Euro
|21,5223
|21,5376
|% 0,60
|
|Sterlin
|24,2821
|24,4039
|% 0,38
|
|Frank
|21,8288
|21,9603
|% 0,61
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,01
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.264
|1,62
|
|Cumhuriyet
|9.107
|9.245
|152,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.465
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,85
|15,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,92
|72,92
|-2,40
|
Seans Raporu
16:55
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17:10XU100
Endeks 4, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 37, 488.00 milyon TL de
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Yüzde -7.81 oranında düşüşle 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 060, 371 adet işlem
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17:08DURDO
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 988 adet işlem
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17:07MEGAP
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 320 adet işlem