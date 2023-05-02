***BIGCH* *GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
02.05.2023 16:14
***BIGCH******GLT*** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144569
BIST
17:564.509
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -108,83
|Açılış
|: 4.628
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
4.507
17:5619,4654
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|Açılış
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|: 1.256,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
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1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GRTRK
|25,74
|8.248.872
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.030.405
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.349.430
|% 9,98
|
|KOPOL
|45,00
|1.987.726.207
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.516.162
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.379.017
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.362.618
|% -9,99
|
|BRSAN
|107,30
|299.412.223
|% -9,98
|
|THYAO
|127,40
|3.962.593.254
|% -0,31
|
|EREGL
|32,40
|2.328.130.841
|% -2,23
|
|KOPOL
|45,00
|1.987.726.207
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.892.795.730
|% 9,96
|
|SISE
|36,74
|1.722.948.435
|% -0,33
|
|EKGYO
|5,81
|952.810.142
|% -3,33
|
|YKBNK
|9,33
|1.105.277.589
|% -1,48
|
|ADESE
|1,26
|120.578.617
|% 0,00
|
|KOZAL
|17,99
|1.620.361.662
|% -4,71
|
|ISCTR
|10,72
|889.918.140
|% -1,02
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4604
|19,4646
|% 0,13
|
|Euro
|21,4119
|21,4312
|% 0,30
|
|Sterlin
|24,1814
|24,3027
|% -0,21
|
|Frank
|21,6713
|21,8019
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1739
|5,1998
|% 0,05
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.009
|2.009
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|17,24
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.188
|9.483
|130,00
|
|Yarım
|4.458
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,12
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-2,98
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