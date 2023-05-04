***BIGCH* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.05.2023 11:31
***BIGCH******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyük Şefler A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146717
BIST
12:434.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 77,39
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
12:4319,4890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4954
En Düşük
19,4503
12:4321,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0556
|Açılış
|: 22,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,5153
12:431.276,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,94
|Açılış
|: 1.276,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler12:38
|POLTK
|2.330,40
|21.393.028
|% 9,98
|
|ASUZU
|136,80
|31.811.998
|% 9,97
|
|GRTRK
|31,12
|34.549.704
|% 9,96
|
|NATEN
|138,00
|46.845.083
|% 9,96
|
|SDTTR
|90,65
|151.652.140
|% 9,95
|
|VKING
|25,46
|559.356
|% -8,48
|
|KUVVA
|32,90
|152.557
|% -8,10
|
|IHAAS
|159,20
|7.586.805
|% -6,08
|
|DIRIT
|5,11
|14.599
|% -5,37
|
|KRGYO
|18,78
|9.387.460
|% -4,67
|
|THYAO
|129,40
|1.960.665.336
|% 0,15
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EUPWR
|78,70
|1.276.912.591
|% 0,32
|
|TUPRS
|69,30
|1.042.065.858
|% 0,43
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|KOZAL
|17,29
|1.528.658.430
|% 5,68
|
|EKGYO
|5,58
|355.803.201
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,79
|403.857.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,49
|353.153.012
|% 0,96
|
|EREGL
|31,32
|1.038.820.630
|% 0,06
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4838
|19,4879
|% 0,10
|
|Euro
|21,5557
|21,5845
|% 0,24
|
|Sterlin
|24,4160
|24,5385
|% 0,18
|
|Frank
|21,8541
|21,9857
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1793
|5,2052
|% 0,13
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|-2,07
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|9.105
|9.243
|16,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.478
|4.555
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.284
|-31,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,89
|