***BIGCH* *SAMAT* *KRSTL* *QYHOL* *GZNMI* *HMV* *NIBAS* *ESCAR* *QUAGR* *IHEVA* *IHLAS* *MRGYO* *EYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma









***BIGCH******SAMAT******KRSTL******QYHOL******GZNMI******HMV******NIBAS******ESCAR******QUAGR******IHEVA******IHLAS******MRGYO******EYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [QYHOL, IHLAS, BIGCH, ESCAR, EYGYO, GZNMI, IHEVA, KRSTL, MRGYO, NIBAS, QUAGR, SAMAT]İlgili Fonlar [HMV]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231060BIST