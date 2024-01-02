***BIGCH* *SAMAT* *KRSTL* *QYHOL* *GZNMI* *HMV* *NIBAS* *ESCAR* *QUAGR* *IHEVA* *IHLAS* *MRGYO* *EYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma
02.01.2024 09:22
***BIGCH******SAMAT******KRSTL******QYHOL******GZNMI******HMV******NIBAS******ESCAR******QUAGR******IHEVA******IHLAS******MRGYO******EYGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [QYHOL, IHLAS, BIGCH, ESCAR, EYGYO, GZNMI, IHEVA, KRSTL, MRGYO, NIBAS, QUAGR, SAMAT]
İlgili Fonlar [HMV]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231060
BIST