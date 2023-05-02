***BIGCH* *TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
02.05.2023 15:36
***BIGCH******TFG*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144549
BIST
15:354.607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,00
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3519,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0376
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3521,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0197
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:351.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:35
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.962.776
|% 9,97
|
|SUMAS
|88,30
|1.424.170
|% 9,96
|
|EGSER
|25,28
|86.746.685
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,73
|19.328.282
|% -9,86
|
|KAREL
|14,48
|85.155.062
|% -9,84
|
|OSMEN
|66,50
|16.779.464
|% -9,65
|
|THYAO
|129,00
|2.706.133.147
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.704.922.574
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,74
|1.539.631.297
|% -2,52
|
|SISE
|37,30
|1.313.643.577
|% 1,19
|
|EUPWR
|78,95
|1.309.523.834
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|808.219.831
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|854.968.023
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,46
|1.142.492.245
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,96
|648.457.292
|% 1,20
|
|AKBNK
|16,18
|901.167.109
|% 0,81
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4613
|19,4770
|% 0,19
|
|Euro
|21,3761
|21,3877
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,2094
|24,3309
|% -0,09
|
|Frank
|21,6024
|21,7325
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1759
|5,2019
|% 0,09
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.987
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,91
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.075
|-163,00
|
|Tam
|9.110
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.550
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-0,17
|
Seans Raporu
15:35
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