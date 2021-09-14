***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









rihinde aldığı karara istinaden Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963833BIST