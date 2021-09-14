***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
14.09.2021 20:39
rihinde aldığı karara istinaden Şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963833
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4508
En Düşük
8,4300
18:059,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
9,9900
En Düşük
9,9649
18:05489,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,73
|Açılış
|: 489,71
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|38,50
|231.131.592
|% 10,00
|
|BIOEN
|31,90
|295.431.761
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,70
|9.675.214
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.893.243
|% 9,98
|
|TGSAS
|17,32
|13.487.150
|% 9,97
|
|SELVA
|9,18
|66.159.142
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.464.809
|% -9,95
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.996
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4315
|8,4431
|% 0,14
|
|Euro
|9,9578
|9,9900
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6118
|11,6700
|% -0,16
|
|Frank
|9,1335
|9,1886
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2426
|2,2538
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,14
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,00
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260