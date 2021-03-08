***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
08.03.2021 23:03
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 8 Mart 2021 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş ve BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 24 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine uygunluklarına nazaran bariz farklılıklar göstermediği ve 2021 yılında da ilgili kuruluşlardan benzer koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916413
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
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|: 1.550
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7453
|7,7501
|% -0,03
|
|Euro
|9,1746
|9,2213
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,6670
|10,7205
|% 2,59
|
|Frank
|8,2370
|8,2866
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0563
|2,0667
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.682
|1.683
|1,95
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,77
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,00
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|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-1,32
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