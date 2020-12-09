***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.12.2020 12:50
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 246824000 MAD 100 Bağlı Ortaklık
BİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Dost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 118511000 118511000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892278
BIST
15:401.354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.355
En Düşük
1.342
15:407,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,8069
15:409,4856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0163
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
15:40468,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,01
|Açılış
|: 468,17
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,27
BIST En Aktif Hisseler15:38
|AKFGY
|4,73
|26.171.309
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|17.122.353
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.265.461
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|274.732.555
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,20
|16.239.843
|% 9,94
|
|ROYAL
|4,73
|2.096.726
|% -9,90
|
|SNKRN
|7,02
|480.603
|% -9,88
|
|TKURU
|240,00
|295.818
|% -7,69
|
|BSOKE
|2,57
|304.407.652
|% -7,55
|
|SAFKR
|13,80
|8.605.181
|% -7,20
|
|EREGL
|13,73
|2.347.117.944
|% 2,08
|
|SELEC
|18,06
|1.782.750.338
|% -0,55
|
|GARAN
|9,19
|1.661.809.202
|% 2,80
|
|PETKM
|4,88
|1.458.803.386
|% -0,20
|
|DOHOL
|3,06
|1.343.356.307
|% 6,62
|
|DOHOL
|3,06
|1.343.356.307
|% 6,62
|
|PETKM
|4,88
|1.458.803.386
|% -0,20
|
|KRDMD
|5,17
|1.281.364.101
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,08
|480.886.276
|% 1,46
|
|GARAN
|9,19
|1.661.809.202
|% 2,80
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8352
|% 0,21
|
|Euro
|9,4794
|9,4858
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,5055
|10,5582
|% 0,92
|
|Frank
|8,7744
|8,8273
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0829
|2,0934
|% 0,25
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-13,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-16,00
|
|Tam
|3.088
|3.166
|-15,10
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,31
|
|Çeyrek
|749
|766
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,20
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,00
|49,00
|0,16
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.14 ) 1, 498
-
15:51
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, SELEC, GARAN
-
15:51XU100
Endeks 1, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 22, 541.00 milyon TL de
-
15:51ECZYT
Yüzde 5.23 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 914, 271 adet işlem
-
15:50ISMEN
Yüzde 4.04 oranında artışla 13.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 838, 387 adet işlem