***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliğiİdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 246824000 MAD 100 Bağlı OrtaklıkBİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı OrtaklıkDost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 118511000 118511000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFlo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892278BIST