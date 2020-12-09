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***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.12.2020 12:50



***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 246824000 MAD 100 Bağlı Ortaklık
BİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Dost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 118511000 118511000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892278


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AKFGY 4,73 26.171.309 % 10,00  
BOSSA 14,34 17.122.353 % 9,97  
OSMEN 24,50 1.265.461 % 9,96  
KRVGD 13,16 274.732.555 % 9,94  
DOBUR 27,20 16.239.843 % 9,94  
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15:38 Alış Satış %  
Dolar 7,8294 7,8352 % 0,21  
Euro 9,4794 9,4858 % 0,17  
Sterlin 10,5055 10,5582 % 0,92  
Frank 8,7744 8,8273 % 0,19  
Riyal 2,0829 2,0934 % 0,25  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -13,87  
Altın Gr. 468 468 -2,08  
Cumhuriyet 3.102 3.149 -16,00  
Tam 3.088 3.166 -15,10  
Yarım 1.492 1.531 -7,31  
Çeyrek 749 766 -3,65  
Gümüş.Ons 24,15 24,20 -0,39  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,08  
B. Petrol 49,00 49,00 0,16  
Seans Raporu 15:38
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