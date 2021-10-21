***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.10.2021 18:15
***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 160436000 MAD 65 Bağlı Ortaklık
BİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı Ortaklık
Dost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 160000000 160000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Bisküvi ve Şekerleme Ürünlerinin Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım Faaliyetleri 4550000 4550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971737
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 22,62
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.455
En Düşük
1.417
18:059,4819
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,2701
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
18:0511,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,2984
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0698
En Düşük
10,7257
18:05542,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 14,78
|Açılış
|: 542,56
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|37,40
|11.591.910
|% 10,00
|
|SERVE
|14,31
|318.031
|% 9,99
|
|EDIP
|3,92
|51.589.664
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|38.136.089
|% 9,62
|
|OLMK
|7,70
|9.746.974
|% 9,38
|
|YEOTK
|59,70
|202.271.171
|% -9,95
|
|FADE
|8,60
|322.448.733
|% -9,95
|
|MERIT
|26,38
|32.875.408
|% -9,90
|
|ERSU
|4,57
|78.529.461
|% -9,86
|
|KSTUR
|263,00
|600.561
|% -8,87
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|FROTO
|188,60
|1.843.546.739
|% 6,67
|
|THYAO
|13,97
|1.456.738.397
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|SASA
|27,60
|1.169.628.564
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,49
|1.338.648.784
|% 1,22
|
|GARAN
|8,99
|4.306.305.783
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,94
|762.996.227
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,25
|1.156.516.066
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,32
|801.252.624
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4795
|9,4819
|% 2,93
|
|Euro
|11,0372
|11,0486
|% 2,78
|
|Sterlin
|13,0285
|13,0938
|% 2,62
|
|Frank
|10,2784
|10,3403
|% 2,96
|
|Riyal
|2,5203
|2,5329
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,17
|
|Altın Gr.
|542
|542
|14,67
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,13
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-1,46
|