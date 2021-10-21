***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBİM Stores SARL Fas Krallığı'nda Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 246824000 160436000 MAD 65 Bağlı OrtaklıkBİM Stores LLC Mısır Arap Cumhuriyeti'nde Gıda Perakendeciliği Faaliyetleri 875000000 875000000 EGP 100 Bağlı OrtaklıkDost Global Danışmanlık A.Ş. Danışmanlık ve İşletme 160000000 160000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEs Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Bisküvi ve Şekerleme Ürünlerinin Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkİdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. Diş Fırçası Üretimi ve Satışı 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Jeotermal Seralarda Topraksız Tarım Faaliyetleri 4550000 4550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yiyecek ve İçecek Paketleme 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkFlo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Ayakkabı Ürünleri Pazarlaması 34500000 3967500 TRY 11,5 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971737BIST