***BIMAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
01.07.2020 11:46
***BIMAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [BIMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
PAY PİYASASI
Takas Tarihi
01/07/2020
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere BIMAS.TE pay sırasında temerrüt satışı yapılacaktır. Temerrüt satışının takası BUGÜN (01/07/2020) gerçekleşecektir. ALIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853692
BIST
13:02115.679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -845,29
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:026,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:027,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6819
13:02394,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,58
|Açılış
|: 393,95
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.003.513
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.754.542
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.875.733
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.470.059
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|28.930.601
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|AKGUV
|3,05
|18.787.975
|% -4,69
|
|YONGA
|24,80
|99.925
|% -4,62
|
|GLRYH
|13,47
|8.244.529
|% -4,40
|
|ISBTR
|50.999,80
|461.323
|% -4,36
|
|KRDMD
|3,22
|1.235.370.061
|% -0,92
|
|ASELS
|32,86
|927.901.136
|% 1,17
|
|GARAN
|8,34
|675.904.668
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|667.004.702
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|617.642.482
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,22
|1.235.370.061
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,01
|617.642.482
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|667.004.702
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,50
|307.063.336
|% 3,45
|
|KARSN
|3,04
|401.502.065
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4758
|8,5184
|% 0,02
|
|Frank
|7,2051
|7,2485
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,37
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|14,00
|
|Tam
|2.626
|2.638
|14,40
|
|Yarım
|1.275
|1.291
|7,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,04
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|1,26
|