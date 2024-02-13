***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
13.02.2024 09:33
***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız üye ataması henüz gerçekleşmemiştir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ulaşım ve Yazılım Çözümleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.02.2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
2.500.000 TL peşin, kalan 6.780.000 TL 11 ay eşit taksit
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000 adet pay karşılığı 5.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.856 TL
Toplam Tutar
9.280.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,4
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz özkaynaklarının ilerleyen dönemlerde pozitif etkilenmesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir lişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/02/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Şirket pazarlık usulü ile satın alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştirdiği yatırım çerçevesinde, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı'na sahip olan İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı 12.02.2024 tarihinde satın ve devir alınmıştır. Holdingimiz bünyesinde bulunan "Taksim" mobil uygulamasının yeni arayüzü ile en kısa süre içinde hizmete sunulması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249004
BIST