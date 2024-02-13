***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BINHO*** 1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız üye ataması henüz gerçekleşmemiştir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuUlaşım ve Yazılım ÇözümleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.02.2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2.500.000 TL peşin, kalan 6.780.000 TL 11 ay eşit taksitEdinilen Payların Nominal Tutarı5.000 adet pay karşılığı 5.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.856 TLToplam Tutar9.280.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,1İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,4Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz özkaynaklarının ilerleyen dönemlerde pozitif etkilenmesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanıİstanbul Otomobilciler Esnaf OdasıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir lişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirket pazarlık usulü ile satın alınmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin gerçekleştirdiği yatırım çerçevesinde, Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı'na sahip olan İstanbul Dijital Taksi Uygulamaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının tamamı 12.02.2024 tarihinde satın ve devir alınmıştır. Holdingimiz bünyesinde bulunan "Taksim" mobil uygulamasının yeni arayüzü ile en kısa süre içinde hizmete sunulması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249004BIST