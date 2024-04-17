***BINHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 15:40
***BINHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BINHO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BINHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273622
BIST
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17:399.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,32
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:3932,5127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0612
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:3934,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0687
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:392.499,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 13,10
|Açılış
|: 2.499,53
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SELGD
|58,30
|52.566.045
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|ATATP
|142,00
|228.181.789
|% 9,99
|
|BURCE
|237,90
|131.311.558
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.362.881
|% 9,99
|
|GRNYO
|10,45
|309.137.638
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.540.747
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|376.727.031
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,16
|224.682.965
|% -9,44
|
|THYAO
|297,00
|8.440.695.774
|% 0,00
|
|YKBNK
|30,54
|5.262.490.951
|% 1,80
|
|ISCTR
|12,32
|4.360.137.900
|% 1,32
|
|AKBNK
|56,45
|4.286.001.122
|% 1,07
|
|TUPRS
|185,50
|3.983.877.732
|% -0,27
|
|ISCTR
|12,32
|4.360.137.900
|% 1,32
|
|ZOREN
|5,83
|1.978.259.857
|% 1,92
|
|ENTRA
|14,29
|3.477.208.429
|% -3,77
|
|EKGYO
|10,22
|1.970.417.257
|% -4,49
|
|YKBNK
|30,54
|5.262.490.951
|% 1,80
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5083
|32,5115
|% 0,18
|
|Euro
|34,6020
|34,6159
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,4856
|40,6886
|% 0,31
|
|Frank
|35,6176
|35,7961
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,78
|28,80
|% 0,66
|
|Platin
|955,85
|957,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,99
|1.050,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,22
|89,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.395,15
|2.395,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52KLKIM
Yüzde 4.62 oranında artışla 28.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 067 adet işlem
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17:51EKGYO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.25 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 355, 459 adet işlem
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17:49ENTRA
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 14.29 lira fiyatla işlem gören hissede 241, 395, 386 adet işlem
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, KOZAL
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17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 75 kaybederek (% -0.12 ) 8, 427