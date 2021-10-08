***BIOEN* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.10.2021 09:10
***BIOEN******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALMAD, BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968390
BIST
11:241.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:248,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:2410,3357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0604
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:24506,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,34
|Açılış
|: 506,00
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MERIT
|19,16
|1.135.766
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|25.014.702
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,72
|2.447.753
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|11.791.852
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.944.622
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.406.671
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.665.165
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,50
|389.633.148
|% 2,92
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|THYAO
|14,19
|310.822.461
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|222.945.660
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|376.154.081
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|73.338.213
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|315.783.749
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.842.218
|% -0,56
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9425
|8,9472
|% 0,81
|
|Euro
|10,3287
|10,3357
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,1450
|12,2060
|% 0,88
|
|Frank
|9,5948
|9,6526
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3832
|2,3951
|% 1,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|