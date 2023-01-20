***BIOEN* *ARCLK* *HPF* *HDH* *KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
20.01.2023 08:59
***BIOEN******ARCLK******HPF******HDH******KUYAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARCLK, BIOEN, KUYAS]
İlgili Fonlar [HDH, HPF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103321
BIST
10:135.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 28,64
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.459
En Düşük
5.436
10:1318,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
10:1320,3922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0477
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
10:131.165,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.165,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ONCSM
|60,15
|1.259.601
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|15.492.281
|% 9,96
|
|PKART
|28,50
|14.734.515
|% 9,45
|
|EDIP
|11,50
|520.539
|% 7,48
|
|BERA
|28,84
|71.222.377
|% 6,03
|
|CEOEM
|21,92
|891.963
|% -6,72
|
|ARMDA
|292,10
|1.594.498
|% -4,88
|
|PCILT
|35,28
|5.603.511
|% -4,65
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|YYAPI
|2,86
|3.716.624
|% -4,03
|
|THYAO
|154,60
|720.660.830
|% 0,00
|
|ASELS
|62,80
|387.329.701
|% 1,78
|
|TCELL
|38,80
|340.229.042
|% 3,97
|
|GUBRF
|339,50
|273.451.698
|% 2,41
|
|KOZAL
|586,90
|264.543.283
|% -0,19
|
|EKGYO
|8,52
|244.097.872
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,93
|98.365.303
|% -3,58
|
|METRO
|1,84
|27.038.891
|% 0,55
|
|KRDMD
|19,56
|248.001.333
|% 1,24
|
|TTKOM
|23,52
|229.311.063
|% 2,44
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7973
|18,8026
|% 0,08
|
|Euro
|20,3797
|20,3890
|% 0,22
|
|Sterlin
|23,1720
|23,2882
|% -0,16
|
|Frank
|20,4254
|20,5484
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9898
|5,0148
|% 0,05
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,39
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.898
|7.962
|-26,00
|
|Yarım
|3.848
|3.896
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.948
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|0,22
|