***BIOEN* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.04.2021 11:23
***BIOEN******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930472
BIST
11:421.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
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1.335
En Düşük
1.309
11:428,2952
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1161
|Açılış
|: 8,2600
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|Önceki Kapanış
|: 8,1650
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8,3697
En Düşük
8,1672
11:429,9818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1152
|Açılış
|: 9,9350
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|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
11:42476,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,76
|Açılış
|: 476,64
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:40
|FORMT
|1,14
|3.065.031
|% 14,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,76
|3.268.654
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|ATLAS
|2,27
|21.159.400
|% 9,66
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|706.868
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|47.243.135
|% -9,80
|
|GARAN
|7,01
|780.405.632
|% 0,72
|
|EREGL
|17,99
|329.229.338
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,30
|216.157.958
|% 2,09
|
|SISE
|7,15
|206.567.632
|% 0,28
|
|PETKM
|6,30
|190.269.538
|% -1,25
|
|GARAN
|7,01
|780.405.632
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,79
|153.685.280
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,09
|151.698.488
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|63.016.318
|% 0,83
|
|AKBNK
|4,88
|182.673.752
|% 0,00
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2927
|8,2992
|% 1,47
|
|Euro
|9,9740
|9,9790
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,4783
|11,5359
|% 1,03
|
|Frank
|9,0082
|9,0625
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2002
|2,2112
|% 1,15
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,29
|
|Altın Gr.
|476
|477
|4,65
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|-0,48
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