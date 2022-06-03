***BIOEN* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.06.2022 09:16
)
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034441
BIST
10:132.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,96
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.619
En Düşük
2.610
10:1316,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0414
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:1317,7614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:13989,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 989,76
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:12
|EPLAS
|20,86
|13.997.973
|% 9,44
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|DOKTA
|26,12
|1.160.107
|% 7,31
|
|HEDEF
|6,75
|9.381.561
|% 7,14
|
|YUNSA
|33,30
|11.868.010
|% 6,59
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.301.499
|% -9,97
|
|PSGYO
|11,10
|38.488.648
|% -4,88
|
|OZRDN
|13,40
|467.880
|% -4,22
|
|CASA
|120,40
|46.836
|% -3,60
|
|SASA
|41,04
|382.209.329
|% 2,09
|
|THYAO
|49,64
|289.140.371
|% 0,08
|
|EREGL
|35,22
|272.147.750
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,33
|187.776.346
|% 0,66
|
|AKBNK
|8,77
|178.383.993
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,86
|102.796.089
|% 1,78
|
|TSKB
|2,16
|51.534.681
|% 2,86
|
|AKBNK
|8,77
|178.383.993
|% -0,68
|
|DOHOL
|3,90
|62.368.480
|% 1,30
|
|OZGYO
|2,97
|38.593.508
|% 4,95
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4907
|16,4954
|% 0,25
|
|Euro
|17,7323
|17,7614
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6597
|20,7633
|% 0,10
|
|Frank
|17,1461
|17,2494
|% 0,17
|
|Riyal
|4,3837
|4,4057
|% 0,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-3,86
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,44
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,08
|