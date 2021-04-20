***BIOEN* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.04.2021 16:37
***BIOEN******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929645
BIST
16:341.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,81
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:348,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0225
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:349,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0367
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:34461,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:32
|JANTS
|709,50
|48.629.873
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.162.561
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.225.558
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,25
|20.861.360
|% 8,70
|
|KUTPO
|51,30
|52.022.421
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.555.228
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|452.723
|% -9,98
|
|GARAN
|7,12
|1.256.522.899
|% 1,71
|
|EREGL
|18,26
|1.021.228.653
|% 0,55
|
|PETKM
|6,53
|862.666.808
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,85
|663.254.407
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|595.082.691
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|663.254.407
|% -0,54
|
|GARAN
|7,12
|1.256.522.899
|% 1,71
|
|TSKB
|1,26
|208.338.369
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,14
|340.985.282
|% 2,88
|
|PETKM
|6,53
|862.666.808
|% -1,21
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1097
|8,1124
|% 0,30
|
|Euro
|9,7750
|9,7812
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,3001
|11,3568
|% 0,22
|
|Frank
|8,8350
|8,8882
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1585
|2,1693
|% 0,42
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,00
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|0,48
|