***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2021 17:27
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (JPA International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz 17.05.2021 tarihli 2021/30 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sair kanunlardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitesinin'nin önerileriyle Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (JPA International) seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936578
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
18:058,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3170
En Düşük
8,3117
18:0510,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1195
En Düşük
10,1023
18:05498,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,37
|Açılış
|: 498,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|9,90
|26.100.318
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|72.887.470
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.971.146
|% 10,00
|
|JANTS
|72,65
|367.321.542
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,20
|22.128.099
|% 9,99
|
|IHGZT
|1,46
|8.913.016
|% -9,88
|
|CEOEM
|9,78
|237.687.459
|% -9,02
|
|EPLAS
|24,16
|1.387.968
|% -7,29
|
|TGSAS
|15,36
|19.032.342
|% -6,80
|
|RODRG
|17,80
|1.361.914
|% -6,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|EREGL
|19,43
|1.416.985.918
|% -2,80
|
|THYAO
|13,36
|744.055.888
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|KOZAL
|128,50
|669.534.445
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,93
|370.329.129
|% 3,76
|
|GARAN
|7,96
|1.417.522.069
|% 3,65
|
|GSRAY
|3,36
|479.014.347
|% -5,08
|
|YKBNK
|2,13
|301.838.357
|% 0,95
|
|PETKM
|6,39
|713.425.554
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3104
|8,3170
|% 0,06
|
|Euro
|10,1004
|10,1195
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7153
|11,7740
|% -1,42
|
|Frank
|9,1659
|9,2212
|% -1,89
|
|Riyal
|2,2095
|2,2206
|% -1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-0,34
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,55
|0,01
|
|B. Petrol
|69,58
|69,58
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AFYON
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 272, 000 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 69 artarak (% 0.86 ) 1, 258
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZTAR, IDEAS, QNBFL, YAPRK, GSDDE, DIRIT, CMBTN, FENER, JANTS, INVEO
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17:58
YAPRK, INVEO, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
UTPYA, TGSAS, MRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında