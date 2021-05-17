***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (JPA International)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim kurulumuz 17.05.2021 tarihli 2021/30 sayılı kararı doğrultusunda Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile sair kanunlardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komitesinin'nin önerileriyle Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (JPA International) seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936578BIST