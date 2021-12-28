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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.12.2021 15:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (JPA International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için 
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.(JPA International)'nin seçimi onaylanmıştır.
Kamuoyunun b ilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986595


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Tam 4.629 4.751 208,53  
Yarım 2.238 2.298 100,87  
Çeyrek 1.122 1.149 50,43  
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Gümüş Gr. 8,87 8,89 0,30  
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