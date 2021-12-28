***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.12.2021 15:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (JPA International)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.(JPA International)'nin seçimi onaylanmıştır.
Kamuoyunun b ilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986595
BIST
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|YEOTK
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|123.964.861
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|EDATA
|19,82
|15.235.053
|% 9,99
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|PRKAB
|48,92
|9.678.920
|% 9,98
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|VBTYZ
|22,34
|48.952.771
|% 9,94
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|SEYKM
|13,73
|10.405.313
|% -9,97
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|DOBUR
|71,30
|11.806.185
|% -9,97
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|TRILC
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|BASCM
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|115.551
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|SASA
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|% -0,49
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|GARAN
|11,46
|1.311.944.817
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|SISE
|13,63
|1.164.507.866
|% 0,59
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|EREGL
|28,46
|1.031.654.199
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|EKGYO
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|895.172.981
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|EKGYO
|2,21
|895.172.981
|% -0,45
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|YKBNK
|3,49
|643.915.831
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|GARAN
|11,46
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|ODAS
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|148.738.522
|% -1,47
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|KRDMD
|9,18
|811.459.486
|% -2,13
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|Alış
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|Dolar
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|11,8368
|% 2,48
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|Euro
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|% 2,46
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|Sterlin
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|Frank
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|12,9208
|% 2,25
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|Riyal
|3,1356
|3,1513
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|Alış
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|Altın Ons
|1.818
|1.818
|5,18
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|Altın Gr.
|691
|691
|16,67
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|Cumhuriyet
|4.647
|4.717
|207,00
|
|Tam
|4.629
|4.751
|208,53
|
|Yarım
|2.238
|2.298
|100,87
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|Çeyrek
|1.122
|1.149
|50,43
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|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|0,30
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|Gümüş Gr.
|8,87
|8,89
|0,30
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|B. Petrol
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|78,94
|0,72
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