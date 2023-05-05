***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2023 14:57
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2023
Tescil Tarihi
04.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.05.2023-10824
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 04.05.2023 tarih, 10824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147289
BIST
17:334.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -93,71
|Açılış
|: 4.481
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|Önceki Kapanış
|: 4.484
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4.496
En Düşük
4.378
17:3319,4990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
17:3321,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
17:331.258,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -26,88
|Açılış
|: 1.258,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HURGZ
|4,40
|3.238.800
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,06
|11.531.256
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|158.239.031
|% 9,93
|
|SELVA
|9,42
|102.239.740
|% 9,66
|
|KLSYN
|2,99
|17.848.041
|% 9,12
|
|PAMEL
|145,80
|74.036.878
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|793.050.090
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|GRTRK
|28,02
|944.227.091
|% -9,96
|
|GESAN
|50,40
|732.194.563
|% -9,84
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|EUPWR
|70,00
|2.274.106.338
|% -9,97
|
|THYAO
|125,50
|2.017.995.758
|% -1,72
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|GUBRF
|219,10
|1.623.709.020
|% 3,45
|
|EKGYO
|5,30
|738.673.671
|% -3,28
|
|KOZAL
|16,28
|1.708.464.123
|% -2,51
|
|ISCTR
|10,63
|901.156.263
|% -0,19
|
|YKBNK
|9,17
|651.814.201
|% -1,82
|
|ASTOR
|46,16
|2.926.797.275
|% 2,12
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4931
|19,4968
|% 0,14
|
|Euro
|21,4649
|21,4729
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5217
|24,6447
|% 0,38
|
|Frank
|21,7316
|21,8625
|% -0,83
|
|Riyal
|5,1832
|5,2092
|% 0,05
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|-40,96
|
|Altın Gr.
|1.258
|1.258
|-27,08
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.511
|4.624
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.235
|2.305
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|15,88
|15,89
|-0,43
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,78
|
Seans Raporu
17:26
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17:46SKTAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 117, 439 adet işlem
-
17:44GWIND
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 573 adet işlem
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17:42XU100
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Yüzde -8.26 oranında düşüşle 143.20 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 815 adet işlem
-
17:41EUPWR
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 70.00 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 345, 202 adet işlem