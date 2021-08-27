***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
27.08.2021 18:33
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinde belirlenen ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanan Şirket Bilgilendirme Politikasında Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
Güncellenen Bilgilendirme Politikası işbu açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Güncellenen politika ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesinde yer alacak şekilde pay sahiplerimizin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960845
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0313
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0272
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,28
|Açılış
|: 486,39
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3492
|8,3530
|% -0,42
|
|Euro
|9,8478
|9,8533
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,4597
|11,5171
|% 0,06
|
|Frank
|9,1177
|9,1726
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2201
|2,2312
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|19,08
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:57
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT