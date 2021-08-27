***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinde belirlenen ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanan Şirket Bilgilendirme Politikasında Şirketimizin kamuyu aydınlatma uygulamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.Güncellenen Bilgilendirme Politikası işbu açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Güncellenen politika ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesinde yer alacak şekilde pay sahiplerimizin bilgi ve görüşlerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960845BIST