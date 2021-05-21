***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.05.2021 13:56
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin halka arz dolayısıyla 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte sunulduğu gibi tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937178
BIST
15:181.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:188,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1810,2267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0349
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:18506,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,05
|Açılış
|: 506,89
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
507,00
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:18
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.888.717
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|456.646.838
|% 9,21
|
|HATEK
|21,10
|10.650.365
|% 8,48
|
|BERA
|28,98
|56.030.503
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,16
|56.336.774
|% -6,43
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|JANTS
|90,45
|581.917.385
|% 2,96
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,70
|551.174.004
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,17
|370.667.253
|% -0,91
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,63
|258.100.330
|% 5,52
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3789
|8,3810
|% 0,01
|
|Euro
|10,2195
|10,2267
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,8554
|11,9148
|% -0,01
|
|Frank
|9,2866
|9,3425
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|2,60
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.326
|3.409
|0,23
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|0,12
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|-0,00
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|1,10
|