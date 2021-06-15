***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ödenmiş sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin,"Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-7144 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışının tescili için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942476BIST