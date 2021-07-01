***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.07.2021 14:48
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 01.07.2021 tarih 10361 saylı nüshasında ilan edilmiştir. İlana ilişkin TTSG sureti ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945437
BIST
17:391.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:398,6629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:3910,3039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0230
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:39494,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,58
|Açılış
|: 494,59
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:39
|VERTU
|23,10
|53.847.866
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.746.089
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.882.015
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.359.652
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.097.150
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,39
|6.817.642
|% -8,33
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|SASA
|27,50
|425.462.370
|% 1,18
|
|KOZAL
|117,60
|368.331.978
|% 0,43
|
|ERBOS
|131,30
|339.924.467
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,88
|254.962.454
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,19
|283.013.181
|% 1,39
|
|GARAN
|8,40
|907.079.800
|% 1,20
|
|THYAO
|13,65
|1.125.084.184
|% 2,09
|
|PEKGY
|1,10
|76.289.838
|% 10,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6595
|8,6629
|% -0,41
|
|Euro
|10,2960
|10,3039
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9120
|11,9718
|% -0,71
|
|Frank
|9,3247
|9,3808
|% -0,43
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,39
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,80
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|1,31
|
Seans Raporu
17:39
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17:52NUGYO
Yüzde 5.39 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 556 adet işlem
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17:50ECZYT
Yüzde 9.08 oranında artışla 40.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 353, 416 adet işlem
-
17:49BASGZ
Yüzde 6.27 oranında artışla 12.03 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 506, 104 adet işlem
-
17:48EDIP
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 100, 413 adet işlem
-
17:47TAVHL
Yüzde 5.48 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 613, 289 adet işlem