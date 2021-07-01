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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.07.2021 14:48



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması sebebiyle esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.  maddesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ("TTSG") 01.07.2021 tarih 10361 saylı nüshasında ilan edilmiştir. İlana ilişkin TTSG sureti ekte yer almaktadır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945437


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