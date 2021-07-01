***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.07.2021 14:48
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin tek metin haline getirilmiş güncel esas sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/06/2021 01/07/2021 10361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945438
BIST
17:191.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:198,6693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:1910,3076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0193
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:19495,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 495,31
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VERTU
|23,10
|51.596.058
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.731.490
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.851.685
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.211.050
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.082.330
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|SASA
|27,48
|417.920.918
|% 1,10
|
|KOZAL
|117,50
|355.766.189
|% 0,34
|
|ERBOS
|132,60
|329.877.409
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,89
|251.621.590
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|267.660.829
|% 0,93
|
|GARAN
|8,39
|854.304.621
|% 1,08
|
|THYAO
|13,62
|1.080.088.324
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,10
|76.241.176
|% 10,00
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6651
|8,6693
|% -0,34
|
|Euro
|10,3004
|10,3076
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9159
|11,9757
|% -0,68
|
|Frank
|9,3321
|9,3883
|% -0,35
|
|Riyal
|2,3048
|2,3164
|% -0,33
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,47
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|36,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|35,95
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|17,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|8,70
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|1,82
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:33RALYH
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 218, 985 adet işlem
-
17:32TAVHL
Yüzde 5.73 oranında artışla 25.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 307, 596 adet işlem
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 45 artarak (% 0.70 ) 1, 208
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, INVEO, GEDIK, KGYO, BERA, PEKGY, VERTU, DARDL, SAYAS, PKENT
-
17:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, EUKYO, KUTPO