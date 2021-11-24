***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
24.11.2021 18:30
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesindeki "Sermaye"
başlıklı 6.madde değişikliği, 24/11/2021 tarih 10458 nolu TürkiyeTicaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 24/11/2021 24/11/2021 10458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979508
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
18:0512,3791
En Yüksek
|Değişim
|: -3,34%
|| -0,4282
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -0,5871
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
18:05707,17
En Yüksek
|Değişim
|: -4,25%
|| -31,38
|Açılış
|: 707,17
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|47.312.300
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.717.681
|% 10,00
|
|UZERB
|30,80
|760.852
|% 10,00
|
|SNKRN
|25,74
|2.018.562
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.431.971
|% 10,00
|
|ISATR
|234.180,00
|234.180
|% -10,00
|
|TETMT
|228,10
|17.825.565
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.422.747
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|60.080.986
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,80
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,87
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 1,16
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,13
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2638
|12,3791
|% -3,34
|
|Euro
|13,7458
|13,8502
|% -4,07
|
|Sterlin
|16,3079
|16,3897
|% -4,69
|
|Frank
|13,0485
|13,1271
|% -4,67
|
|Riyal
|3,2618
|3,2782
|% -4,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-6,85
|
|Altın Gr.
|703
|703
|-35,60
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|-0,52
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,04
|