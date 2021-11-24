***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesindeki "Sermaye"başlıklı 6.madde değişikliği, 24/11/2021 tarih 10458 nolu TürkiyeTicaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olup değişikliğin yer aldığı esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 24/11/2021 24/11/2021 10458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979508BIST