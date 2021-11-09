***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2021Açıklamalar01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuzu ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976624BIST