***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.329.804 6.318.451Dönem Karı (Zararı)7.365.577 18.094.042Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 7.365.577 18.094.042Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.719.769 8.146.501Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 6.507.766 4.783.431Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler467.804 4.469.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 467.804 217.344Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.252.607Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.646.823 674.221Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -875.674 -401.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 2.522.497 1.075.511Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 8.182.437Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.983.758 -1.184.052İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler31 -4.983.758 -1.184.052Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 4.519.730 23.983Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-621.033 -621.033Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -621.033 -621.033İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.382.842 -18.622.984Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.243.419 -21.997.551İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.243.419 -21.997.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.549.594 -14.351.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -6.549.594 -14.351.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -1.446.299Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -42.316.857 -21.858.031Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.357.718 -1.124.920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 50.357.718 -1.124.920Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 -95.610 375.534Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.431.012 40.224.603İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 5.431.012 40.224.603Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -5.328.060 -2.080.752İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.191.733 2.189.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-24.191.733 2.189.867Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.297.496 7.617.559Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -5.032.308 -1.299.108YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.778.811 -5.438.775Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-3.368.192İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-847.458Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri998.663 4.431.966Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri998.663 4.431.966Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-120.777.474 -5.655.091Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -120.777.474 -5.655.091FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.205.397 -388.477Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.852.220 285.744Kredilerden Nakit Girişleri6,26 52.852.220 285.744Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -1.646.823 -674.221YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.903.218 491.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.903.218 491.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.809.923 18.340.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 25.906.705 18.831.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902Transferler5.682.237 -5.682.237 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)126.191 17.552.503 17.678.694 541.539 18.220.233Dönem Karı (Zararı)17.552.503 17.552.503 541.539 18.094.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.191 126.191 126.191Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192Dönem Sonu Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -8.840.369 37.534.349 -34.356 5.761.975 17.552.503 96.511.902 12.795.041 109.306.943Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Transferler50.474.315 -50.474.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 137.417 7.103.353 42.522.109 262.224 42.784.333Dönem Karı (Zararı)7.103.353 7.103.353 262.224 7.365.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 137.417 35.418.756 35.418.756Sermaye Arttırımı0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler128.000.000 0 0 -21.579.143 73.067.800 -147.227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 7.103.353 242.681.073 88.615 242.769.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.906.705 101.809.923Ticari Alacaklar31.444.990 30.201.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 31.444.990 30.201.571Diğer Alacaklar14.921.925 8.372.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 12.073.851 7.157.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.848.074 1.215.021Stoklar9 5.862.983 4.416.684Peşin Ödenmiş Giderler106.198.415 63.881.558İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 106.198.415 63.881.558Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 132.566 76.427Diğer Dönen Varlıklar38.799.217 28.088.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 38.799.217 28.088.933ARA TOPLAM223.266.801 236.847.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.266.801 236.847.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31 30.286.388 25.302.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.856 3.291.856Maddi Duran Varlıklar595.279.935 436.083.099Arazi ve Arsalar13 32.000 32.000Binalar13 7.803.590 5.161.608Tesis, Makine ve Cihazlar13 254.925.417 208.424.322Taşıtlar13 2.248.231 2.401.377Mobilya ve Demirbaşlar13 7.170.805 5.580.248Yapılmakta Olan Yatırımlar13 323.099.892 214.483.544Kullanım Hakkı Varlıkları26 37.180.386 37.442.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.705.709 64.908.793Şerefiye15 6.532.000 6.532.000Diğer Haklar14 598.162 561.532Lisanslar56.575.547 57.815.261Diğer Duran Varlıklar16.118.239 10.873.509İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 16.118.239 10.873.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR745.862.513 577.902.805TOPLAM VARLIKLAR969.129.314 814.750.232KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 744.835 105.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 744.835 105.756Banka Kredileri6 744.835 105.756Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.144.344 85.744.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları106.144.344 85.744.700Banka Kredileri6 104.713.046 84.700.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.431.298 1.043.758Ticari Borçlar138.785.576 88.427.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 138.785.576 88.427.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.629.547 2.725.157Diğer Borçlar33.400.647 27.085.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 29.345.525 16.792.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.055.122 10.293.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.955.131 7.662.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.955.131 7.662.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 5.032.308Kısa Vadeli Karşılıklar4.693.291 4.693.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 439.184 439.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.254.107 4.254.107Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM289.353.371 221.477.052TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER289.353.371 221.477.052UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar399.956.858 368.405.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar399.956.858 368.405.893Banka Kredileri6 363.823.825 331.985.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 36.133.033 36.420.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar4.419.056 5.302.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.419.056 5.302.867Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.863.099 2.484.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.863.099 2.484.132Uzun Vadeli Karşılıklar1.060.165 764.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.060.165 764.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 29.707.077 16.330.801TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.006.255 393.287.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER726.359.626 614.764.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar242.681.073 200.158.964Ödenmiş Sermaye19 128.000.000 128.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -21.579.143 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.920.573 37.501.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.920.573 37.501.817Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 37.786.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -147.227 -284.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 56.236.290 5.761.975Net Dönem Karı veya Zararı28 7.103.353 50.474.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 88.615 -173.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR242.769.688 199.985.355TOPLAM KAYNAKLAR969.129.314 814.750.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 66.915.701 48.120.555Satışların Maliyeti20 -50.093.727 -35.934.741TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.821.974 12.185.814BRÜT KAR (ZARAR)16.821.974 12.185.814Genel Yönetim Giderleri21 -5.800.703 -3.820.353Pazarlama Giderleri21 -983.663 -434.861Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 16.709.069 1.193.476Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.117.379 -5.850.178ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.629.298 3.273.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 621.033 25.267.019Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 4.983.758 1.184.052FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.234.089 29.724.969Finansman Gelirleri25 1.988.841 573.396Finansman Giderleri25 -12.337.623 -12.180.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.885.307 18.118.025Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.519.730 -23.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -4.519.730