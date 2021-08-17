***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 18:17
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902
Transferler
5.682.237 -5.682.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -33.469 22.584.450 22.872.740 -20.207 22.852.533
Dönem Karı (Zararı)
22.584.450 22.584.450 -20.207 22.564.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -33.469 288.290 288.290
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.846.617 -11.846.617 -12.046.669 -23.893.286
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -20.686.986 37.856.108 -194.016 50.474.315 -50.474.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 18.197.968 53.554.407 33.068 53.587.475
Dönem Karı (Zararı)
18.197.968 18.197.968 33.068 18.231.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 35.356.439 35.356.439
Sermaye Arttırımı
22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 0 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -209.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 18.197.968 633.536.371 -140.541 633.395.830
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-169.625.879 38.510.972
Dönem Karı (Zararı)
18.231.036 22.564.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 18.231.036 22.564.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.288.790 14.820.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.915.051 8.613.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.471 4.380.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 572.471 127.854
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.252.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
696.705 2.716.548
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 696.705 2.716.548
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 14.078.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.248.661 -2.980.740
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
31 -8.248.661 -2.980.740
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 2.516.521 3.332.410
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.066 -1.242.064
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.242.066 -1.242.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.269.454 2.484.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.383.859 -12.401.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -10.383.859 -12.401.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-129.617.109 -7.430.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -129.617.109 -7.430.666
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.072.009 -1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -15.273.105 -27.693.654
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.577.985 3.634.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.577.985 3.634.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.757.372 -1.026.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.460.040 46.788.290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.460.040 46.788.290
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.980.260 -3.024.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.818.429 3.639.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-45.818.429 3.639.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-163.749.628 39.869.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -5.876.251 707.129
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-27.261.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.312.093 3.600.686
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.312.093 3.600.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-246.245.405 -23.198.879
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -246.245.405 -23.198.879
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-847.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.400.575 22.954.427
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.823.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.823.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.274.280 25.670.975
Kredilerden Nakit Girişleri
6,26 136.274.280 25.670.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -696.705 -2.716.548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.841.384 13.758.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.841.384 13.758.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.809.923 18.340.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 202.651.307 32.098.638
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 202.651.307 101.809.923
Ticari Alacaklar
40.585.430 30.201.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 40.585.430 30.201.571
Diğer Alacaklar
137.989.440 8.372.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 135.526.485 7.157.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.462.955 1.215.021
Stoklar
9 9.488.693 4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderler
79.154.663 63.881.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 79.154.663 63.881.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 325.147 76.427
Diğer Dönen Varlıklar
49.265.410 28.088.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 49.265.410 28.088.933
ARA TOPLAM
519.460.090 236.847.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
519.460.090 236.847.427
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 33.551.291 25.302.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
13 714.865.128 436.083.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 36.865.134 37.442.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15,14 62.488.765 64.908.793
Diğer Duran Varlıklar
21.189.841 10.873.509
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 21.189.841 10.873.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
872.252.015 577.902.805
TOPLAM VARLIKLAR
1.391.712.105 814.750.232
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 51.822.435 105.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 51.822.435 105.756
Banka Kredileri
6 51.822.435 105.756
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.091.386 85.744.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
114.091.386 85.744.700
Banka Kredileri
6 112.789.940 84.700.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.301.446 1.043.758
Ticari Borçlar
96.005.843 88.427.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 96.005.843 88.427.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.482.529 2.725.157
Diğer Borçlar
22.509.595 27.085.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 13.774.175 16.792.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.735.420 10.293.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.923.964 7.662.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.923.964 7.662.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 386.433 5.032.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.702.791 4.693.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 448.684 439.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.254.107 4.254.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
300.924.976 221.477.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
300.924.976 221.477.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
424.039.024 368.405.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
424.039.024 368.405.893
Banka Kredileri
6 387.752.840 331.985.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 36.286.184 36.420.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
4.419.056 5.302.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.419.056 5.302.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.242.066 2.484.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.242.066 2.484.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.233.228 764.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.233.228 764.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 26.457.925 16.330.801
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.391.299 393.287.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
758.316.275 614.764.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
633.536.371 200.158.964
Ödenmiş Sermaye
19 150.000.000 128.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 357.823.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -21.579.143 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.858.256 37.501.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.858.256 37.501.817
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 37.786.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -209.544 -284.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 56.236.290 5.761.975
Net Dönem Karı veya Zararı
28 18.197.968 50.474.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -140.541 -173.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
633.395.830 199.985.355
TOPLAM KAYNAKLAR
1.391.712.105 814.750.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 159.529.614 104.224.005 92.613.913 56.103.450
Satışların Maliyeti
20 -120.624.877 -75.405.400 -70.531.150 -39.470.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.737 28.818.605 22.082.763 16.632.791
BRÜT KAR (ZARAR)
38.904.737 28.818.605 22.082.763 16.632.791
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.836.603 -7.748.481 -8.035.900 -3.928.128
Pazarlama Giderleri
21 -1.001.843 -884.861 -18.180 -450.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 29.545.568 5.957.757 12.836.499 4.764.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -28.872.757 -9.182.946 -18.755.378 -3.332.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.739.102 16.960.074 8.109.804 13.686.176
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.242.066 25.888.050 621.033 621.031
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 8.248.661 2.980.740 3.264.903 1.796.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.229.829 45.828.864 11.995.740 16.103.895
Finansman Gelirleri
25 11.904.951 1.939.953 9.916.110 1.366.557
Finansman Giderleri
25 -25.387.223 -21.872.164 -13.049.600 -9.691.824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.747.557 25.896.653 8.862.250 7.778.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.516.521 -3.332.410 2.003.209 -3.308.427
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.230.376 -939.586 -1.230.376 -643.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.286.145 -2.392.824 3.233.585 -2.665.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.231.036 22.564.243 10.865.459 4.470.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.231.036 22.564.243 10.865.459 4.470.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.068 -20.207 -229.156 -561.746
Ana Ortaklık Payları
18.197.968 22.584.450 11.094.615 5.031.947
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,13400000 19,63900000 0,07700000 4,37600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.356.439 288.290 -62.317 162.099
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674 402.199 402.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 93.875 -41.836 -77.896 -199.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.839.110 -72.073 15.579 -40.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.839.110 -72.073 15.579 -40.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.356.439 288.290 -62.317 162.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.587.475 22.852.533 10.803.142 4.632.300
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.068 -20.207 -229.156 -561.746
Ana Ortaklık Payları
53.554.407 22.872.740 11.032.298 5.194.046
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958719
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