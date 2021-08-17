***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902Transferler5.682.237 -5.682.237 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)321.759 -33.469 22.584.450 22.872.740 -20.207 22.852.533Dönem Karı (Zararı)22.584.450 22.584.450 -20.207 22.564.243Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)321.759 -33.469 288.290 288.290Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-11.846.617 -11.846.617 -12.046.669 -23.893.286Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192Dönem Sonu Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -20.686.986 37.856.108 -194.016 50.474.315 -50.474.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 75.100 18.197.968 53.554.407 33.068 53.587.475Dönem Karı (Zararı)18.197.968 18.197.968 33.068 18.231.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 75.100 35.356.439 35.356.439Sermaye Arttırımı22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 0 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -209.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 18.197.968 633.536.371 -140.541 633.395.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-169.625.879 38.510.972Dönem Karı (Zararı)18.231.036 22.564.243Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 18.231.036 22.564.243Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.288.790 14.820.365Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 13.915.051 8.613.750Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler572.471 4.380.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 572.471 127.854Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.252.607Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler696.705 2.716.548Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 696.705 2.716.548Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 14.078.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.248.661 -2.980.740İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler31 -8.248.661 -2.980.740Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 2.516.521 3.332.410Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.242.066 -1.242.064Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -1.242.066 -1.242.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-204.269.454 2.484.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.383.859 -12.401.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.383.859 -12.401.685Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.617.109 -7.430.666İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -129.617.109 -7.430.666Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -5.072.009 -1.478Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -15.273.105 -27.693.654Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.577.985 3.634.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.577.985 3.634.637Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.757.372 -1.026.013Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.460.040 46.788.290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -5.460.040 46.788.290Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.980.260 -3.024.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.818.429 3.639.582Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-45.818.429 3.639.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-163.749.628 39.869.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -5.876.251 707.129Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-27.261.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.312.093 3.600.686Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.312.093 3.600.686Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-246.245.405 -23.198.879Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -246.245.405 -23.198.879Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-847.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI515.400.575 22.954.427Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri379.823.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri379.823.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri136.274.280 25.670.975Kredilerden Nakit Girişleri6,26 136.274.280 25.670.975Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -696.705 -2.716.548YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.841.384 13.758.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.841.384 13.758.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.809.923 18.340.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 202.651.307 32.098.638Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 202.651.307 101.809.923Ticari Alacaklar40.585.430 30.201.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 40.585.430 30.201.571Diğer Alacaklar137.989.440 8.372.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 135.526.485 7.157.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.462.955 1.215.021Stoklar9 9.488.693 4.416.684Peşin Ödenmiş Giderler79.154.663 63.881.558İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 79.154.663 63.881.558Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 325.147 76.427Diğer Dönen Varlıklar49.265.410 28.088.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 49.265.410 28.088.933ARA TOPLAM519.460.090 236.847.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR519.460.090 236.847.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31 33.551.291 25.302.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.856 3.291.856Maddi Duran Varlıklar13 714.865.128 436.083.099Kullanım Hakkı Varlıkları26 36.865.134 37.442.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar15,14 62.488.765 64.908.793Diğer Duran Varlıklar21.189.841 10.873.509İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 21.189.841 10.873.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR872.252.015 577.902.805TOPLAM VARLIKLAR1.391.712.105 814.750.232KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 51.822.435 105.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 51.822.435 105.756Banka Kredileri6 51.822.435 105.756Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.091.386 85.744.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları114.091.386 85.744.700Banka Kredileri6 112.789.940 84.700.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.301.446 1.043.758Ticari Borçlar96.005.843 88.427.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 96.005.843 88.427.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.482.529 2.725.157Diğer Borçlar22.509.595 27.085.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 13.774.175 16.792.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.735.420 10.293.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.923.964 7.662.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.923.964 7.662.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 386.433 5.032.308Kısa Vadeli Karşılıklar4.702.791 4.693.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 448.684 439.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.254.107 4.254.107Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM300.924.976 221.477.052TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.924.976 221.477.052UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar424.039.024 368.405.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar424.039.024 368.405.893Banka Kredileri6 387.752.840 331.985.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 36.286.184 36.420.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar4.419.056 5.302.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.419.056 5.302.867Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.242.066 2.484.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.242.066 2.484.132Uzun Vadeli Karşılıklar1.233.228 764.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.233.228 764.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 26.457.925 16.330.801TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.391.299 393.287.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER758.316.275 614.764.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar633.536.371 200.158.964Ödenmiş Sermaye19 150.000.000 128.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 357.823.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -21.579.143 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.858.256 37.501.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.858.256 37.501.817Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 37.786.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -209.544 -284.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 56.236.290 5.761.975Net Dönem Karı veya Zararı28 18.197.968 50.474.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -140.541 -173.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR633.395.830 199.985.355TOPLAM KAYNAKLAR1.391.712.105 814.750.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 159.529.614 104.224.005 92.613.913 56.103.450Satışların Maliyeti20 -120.624.877 -75.405.400 -70.531.150 -39.470.659TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)38.904.737 28.818.605 22.082.763 16.632.791BRÜT KAR (ZARAR)38.904.737 28.818.605 22.082.763 16.632.791Genel Yönetim Giderleri21 -13.836.603 -7.748.481 -8.035.900 -3.928.128Pazarlama Giderleri21 -1.001.843 -884.861 -18.180 -450.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 29.545.568 5.957.757 12.836.499 4.764.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -28.872.757 -9.182.946 -18.755.378 -3.332.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.739.102 16.960.074 8.109.804 13.686.176Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.242.066 25.888.050 621.033 621.031Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 8.248.661 2.980.740 3.264.903 1.796.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)34.229.829 45.828.864 11.995.740 16.103.895Finansman Gelirleri25 11.904.951 1.939.953 9.916.110 1.366.557Finansman Giderleri25 -25.387.223 -21.872.164 -13.049.600 -9.691.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.747.557 25.896.653 8.862.250 7.778.628Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.516.521 -3.332.410 2.003.209 -3.308.427Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -1.230.376 -939.586 -1.230.376 -643.211Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -1.286.145 -2.392.824 3.233.585 -2.665.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.231.036 22.564.243 10.865.459 4.470.201DÖNEM KARI (ZARARI)18.231.036 22.564.243 10.865.459 4.470.201Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.068 -20.207 -229.156 -561.746Ana Ortaklık Payları18.197.968 22.584.450 11.094.615 5.031.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,13400000 19,63900000 0,07700000 4,37600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.356.439 288.290 -62.317 162.099Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 44.101.674 402.199 402.199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 93.875 -41.836 -77.896 -199.575Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.839.110 -72.073 15.579 -40.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.839.110 -72.073 15.579 -40.525Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.356.439 288.290 -62.317 162.099TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.587.475 22.852.533 10.803.142 4.632.300Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.068 -20.207 -229.156 -561.746Ana Ortaklık Payları53.554.407 22.872.740 11.032.298 5.194.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958719BIST