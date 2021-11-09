***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 20:50
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902
Transferler
43.387.800 -43.387.800 5.682.237 -5.682.237 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -117.187 18.939.374 19.143.946 -40.208 19.103.738
Dönem Karı (Zararı)
18.939.374 18.939.374 -40.208 18.899.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
321.759 -117.187 204.572 204.572
Sermaye Arttırımı
25.362.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-12.738.774 -12.738.774 -12.046.669 -24.785.443
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192
Dönem Sonu Bakiyeler
69.900.000 0 -21.579.143 37.856.108 -277.734 5.761.975 18.939.374 110.600.580 166.625 110.767.205
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
50.474.315 -50.474.315
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 -39.560 30.240.998 65.482.777 -738.741 64.744.036
Dönem Karı (Zararı)
30.240.998 30.240.998 -738.741 29.502.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 -39.560 35.241.779 35.241.779
Sermaye Arttırımı
22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 0 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -324.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 30.240.998 645.464.741 -912.350 644.552.391
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.993.948 -60.432.838
Dönem Karı (Zararı)
29.502.257 18.899.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 29.502.257 18.899.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.203.074 19.770.141
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.170.791 13.075.904
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.240.969 4.380.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.240.969 127.482
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.252.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.057.780 6.423.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 16.057.780 6.423.290
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 14.898.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.545.944 -5.889.724
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
31 -12.545.944 -5.889.724
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 4.244.496 3.643.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.863.098 -1.863.098
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.863.098 -1.863.098
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-272.042.493 -97.384.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.096.898 -13.344.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -48.096.898 -13.344.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.955.402 -152.387.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -109.955.402 -152.387.833
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -34.951.672 -13.587.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -44.109.645 -105.706.348
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.898.848 -17.813.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 29.898.848 -17.813.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.857.887 -722.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.915.057 207.768.880
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.915.057 207.768.880
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.025.003 -3.643.660
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.575.665 2.052.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-71.575.665 2.052.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-198.337.162 -58.715.610
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -5.656.786 -1.717.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-287.234.175 -81.714.924
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-28.153.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.560.718 6.713.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.560.718 6.713.813
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-288.794.893 -59.427.644
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -288.794.893 -59.427.644
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-847.458
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
586.589.817 142.865.133
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
379.823.000 25.362.200
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
222.824.597 123.926.223
Kredilerden Nakit Girişleri
6 222.824.597 123.926.223
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -16.057.780 -6.423.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.361.694 717.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.361.694 717.371
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 101.809.923 18.340.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 197.171.617 19.057.739
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 197.171.617 101.809.923
Ticari Alacaklar
78.298.469 30.201.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 78.298.469 30.201.571
Diğer Alacaklar
118.327.733 8.372.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 107.098.593 7.157.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.229.140 1.215.021
Stoklar
9 39.368.356 4.416.684
Peşin Ödenmiş Giderler
107.991.203 63.881.558
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 107.991.203 63.881.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 2.711.654 76.427
Diğer Dönen Varlıklar
71.446.276 28.088.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 71.446.276 28.088.933
ARA TOPLAM
615.315.308 236.847.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
615.315.308 236.847.427
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 37.848.574 25.302.630
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.856 3.291.856
Maddi Duran Varlıklar
13 750.922.368 436.083.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 36.490.390 37.442.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15,14 61.097.680 64.908.793
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 54.565.680 58.376.793
Diğer Duran Varlıklar
21.566.145 10.873.509
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 21.566.145 10.873.509
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
911.217.013 577.902.805
TOPLAM VARLIKLAR
1.526.532.321 814.750.232
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.244.321 105.756
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.244.321 105.756
Banka Kredileri
6 89.244.321 105.756
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.175.819 85.744.700
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.175.819 85.744.700
Banka Kredileri
6 125.001.943 84.700.942
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 1.173.876 1.043.758
Ticari Borçlar
118.326.706 88.427.858
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 118.326.706 88.427.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.583.044 2.725.157
Diğer Borçlar
34.210.409 27.085.824
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 15.208.083 16.792.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 19.002.326 10.293.379
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.500.253 7.662.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.500.253 7.662.158
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.452.759 5.032.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.450.629 4.693.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.196.522 439.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.254.107 4.254.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
388.943.940 221.477.052
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.943.940 221.477.052
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.708.278 368.405.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
460.708.278 368.405.893
Banka Kredileri
6 425.016.530 331.985.322
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 35.691.748 36.420.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
3.093.339 5.302.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.093.339 5.302.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
621.034 2.484.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 621.034 2.484.132
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.297.213 764.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.297.213 764.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 27.316.126 16.330.801
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.035.990 393.287.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
881.979.930 614.764.877
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.464.741 200.158.964
Ödenmiş Sermaye
19 150.000.000 128.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 357.823.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -21.579.143 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.743.596 37.501.817
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.743.596 37.501.817
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 37.786.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -324.204 -284.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 56.236.290 5.761.975
Net Dönem Karı veya Zararı
28 30.240.998 50.474.315
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -912.350 -173.609
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
644.552.391 199.985.355
TOPLAM KAYNAKLAR
1.526.532.321 814.750.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 261.115.140 168.816.406 101.585.526 64.592.401
Satışların Maliyeti
20 -200.595.284 -123.330.658 -79.970.407 -47.925.258
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.519.856 45.485.748 21.615.119 16.667.143
BRÜT KAR (ZARAR)
60.519.856 45.485.748 21.615.119 16.667.143
Genel Yönetim Giderleri
21 -25.997.029 -13.684.926 -12.160.426 -5.936.445
Pazarlama Giderleri
21 -1.992.808 -884.861 -990.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 43.507.700 39.179.216 13.962.132 33.221.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -30.025.117 -44.446.377 -1.152.360 -35.263.431
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.012.602 25.648.800 21.273.500 8.688.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.863.098 26.509.084 621.032 621.034
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 12.545.944 5.889.724 4.297.283 2.908.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.421.644 58.047.608 26.191.815 12.218.744
Finansman Gelirleri
25 64.744.253 2.665.494 52.839.302 725.541
Finansman Giderleri
25 -91.419.144 -38.170.256 -66.031.921 -16.298.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.746.753 22.542.846 12.999.196 -3.353.807
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.244.496 -3.643.680 -1.727.975 -311.270
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.077.237 -2.288.328 -846.861 -1.348.742
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -2.167.259 -1.355.352 -881.114 1.037.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.502.257 18.899.166 11.271.221 -3.665.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.502.257 18.899.166 11.271.221 -3.665.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-738.741 -40.208 -771.809 -20.001
Ana Ortaklık Payları
30.240.998 18.939.374 12.043.030 -3.645.076
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,21500000 0,41300000 0,08000000 -0,07600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.241.779 204.572 -114.660 -83.718
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674 402.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -49.450 -146.484 -143.325 -104.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.810.445 -51.143 28.665 20.930
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -8.820.335 -80.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 9.890 29.297 28.665 20.930
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.241.779 204.572 -114.660 -83.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.744.036 19.103.738 11.156.561 -3.748.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-738.741 -40.208 -771.809 -20.001
Ana Ortaklık Payları
65.482.777 19.143.946 11.928.370 -3.728.794
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976623
BIST