***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902Transferler43.387.800 -43.387.800 5.682.237 -5.682.237 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)321.759 -117.187 18.939.374 19.143.946 -40.208 19.103.738Dönem Karı (Zararı)18.939.374 18.939.374 -40.208 18.899.166Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)321.759 -117.187 204.572 204.572Sermaye Arttırımı25.362.200Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-12.738.774 -12.738.774 -12.046.669 -24.785.443Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması129.775 -3.172.701 -385.222 -3.428.148 59.956 -3.368.192Dönem Sonu Bakiyeler69.900.000 0 -21.579.143 37.856.108 -277.734 5.761.975 18.939.374 110.600.580 166.625 110.767.205Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Transferler50.474.315 -50.474.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 -39.560 30.240.998 65.482.777 -738.741 64.744.036Dönem Karı (Zararı)30.240.998 30.240.998 -738.741 29.502.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 -39.560 35.241.779 35.241.779Sermaye Arttırımı22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 0 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -324.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.236.290 30.240.998 645.464.741 -912.350 644.552.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.993.948 -60.432.838Dönem Karı (Zararı)29.502.257 18.899.166Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 29.502.257 18.899.166Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.203.074 19.770.141Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 22.170.791 13.075.904Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.240.969 4.380.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.240.969 127.482Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 4.252.607Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.057.780 6.423.290Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 16.057.780 6.423.290Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 14.898.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-12.545.944 -5.889.724İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler31 -12.545.944 -5.889.724Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 4.244.496 3.643.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.863.098 -1.863.098Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -1.863.098 -1.863.098İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-272.042.493 -97.384.917Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-48.096.898 -13.344.667İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -48.096.898 -13.344.667Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.955.402 -152.387.833İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -109.955.402 -152.387.833Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -34.951.672 -13.587.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -44.109.645 -105.706.348Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.898.848 -17.813.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 29.898.848 -17.813.385Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 2.857.887 -722.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.915.057 207.768.880İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.915.057 207.768.880Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.025.003 -3.643.660İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.575.665 2.052.441Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-71.575.665 2.052.441Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-198.337.162 -58.715.610Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -5.656.786 -1.717.228YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-287.234.175 -81.714.924Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-28.153.635Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.560.718 6.713.813Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.560.718 6.713.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-288.794.893 -59.427.644Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -288.794.893 -59.427.644Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-847.458FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI586.589.817 142.865.133Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri379.823.000 25.362.200Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri222.824.597 123.926.223Kredilerden Nakit Girişleri6 222.824.597 123.926.223Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -16.057.780 -6.423.290YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.361.694 717.371NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)95.361.694 717.371DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.809.923 18.340.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 197.171.617 19.057.739Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 197.171.617 101.809.923Ticari Alacaklar78.298.469 30.201.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 78.298.469 30.201.571Diğer Alacaklar118.327.733 8.372.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 107.098.593 7.157.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.229.140 1.215.021Stoklar9 39.368.356 4.416.684Peşin Ödenmiş Giderler107.991.203 63.881.558İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 107.991.203 63.881.558Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 2.711.654 76.427Diğer Dönen Varlıklar71.446.276 28.088.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 71.446.276 28.088.933ARA TOPLAM615.315.308 236.847.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR615.315.308 236.847.427DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31 37.848.574 25.302.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.856 3.291.856Maddi Duran Varlıklar13 750.922.368 436.083.099Kullanım Hakkı Varlıkları26 36.490.390 37.442.918Maddi Olmayan Duran Varlıklar15,14 61.097.680 64.908.793Şerefiye15 6.532.000 6.532.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 54.565.680 58.376.793Diğer Duran Varlıklar21.566.145 10.873.509İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 21.566.145 10.873.509TOPLAM DURAN VARLIKLAR911.217.013 577.902.805TOPLAM VARLIKLAR1.526.532.321 814.750.232KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 89.244.321 105.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 89.244.321 105.756Banka Kredileri6 89.244.321 105.756Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.175.819 85.744.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.175.819 85.744.700Banka Kredileri6 125.001.943 84.700.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 1.173.876 1.043.758Ticari Borçlar118.326.706 88.427.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 118.326.706 88.427.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 5.583.044 2.725.157Diğer Borçlar34.210.409 27.085.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 15.208.083 16.792.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 19.002.326 10.293.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.500.253 7.662.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.500.253 7.662.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 1.452.759 5.032.308Kısa Vadeli Karşılıklar5.450.629 4.693.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.196.522 439.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.254.107 4.254.107Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM388.943.940 221.477.052TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER388.943.940 221.477.052UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar460.708.278 368.405.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar460.708.278 368.405.893Banka Kredileri6 425.016.530 331.985.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 35.691.748 36.420.571İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar3.093.339 5.302.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 3.093.339 5.302.867Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)621.034 2.484.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 621.034 2.484.132Uzun Vadeli Karşılıklar1.297.213 764.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.297.213 764.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 27.316.126 16.330.801TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER493.035.990 393.287.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER881.979.930 614.764.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar645.464.741 200.158.964Ödenmiş Sermaye19 150.000.000 128.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 357.823.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -21.579.143 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.743.596 37.501.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.743.596 37.501.817Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 37.786.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -324.204 -284.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 56.236.290 5.761.975Net Dönem Karı veya Zararı28 30.240.998 50.474.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -912.350 -173.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR644.552.391 199.985.355TOPLAM KAYNAKLAR1.526.532.321 814.750.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 261.115.140 168.816.406 101.585.526 64.592.401Satışların Maliyeti20 -200.595.284 -123.330.658 -79.970.407 -47.925.258TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)60.519.856 45.485.748 21.615.119 16.667.143BRÜT KAR (ZARAR)60.519.856 45.485.748 21.615.119 16.667.143Genel Yönetim Giderleri21 -25.997.029 -13.684.926 -12.160.426 -5.936.445Pazarlama Giderleri21 -1.992.808 -884.861 -990.965Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 43.507.700 39.179.216 13.962.132 33.221.459Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -30.025.117 -44.446.377 -1.152.360 -35.263.431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)46.012.602 25.648.800 21.273.500 8.688.726Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.863.098 26.509.084 621.032 621.034Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 12.545.944 5.889.724 4.297.283 2.908.984FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.421.644 58.047.608 26.191.815 12.218.744Finansman Gelirleri25 64.744.253 2.665.494 52.839.302 725.541Finansman Giderleri25 -91.419.144 -38.170.256 -66.031.921 -16.298.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.746.753 22.542.846 12.999.196 -3.353.807Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.244.496 -3.643.680 -1.727.975 -311.270Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -2.077.237 -2.288.328 -846.861 -1.348.742Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -2.167.259 -1.355.352 -881.114 1.037.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.502.257 18.899.166 11.271.221 -3.665.077DÖNEM KARI (ZARARI)29.502.257 18.899.166 11.271.221 -3.665.077Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-738.741 -40.208 -771.809 -20.001Ana Ortaklık Payları30.240.998 18.939.374 12.043.030 -3.645.076Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,21500000 0,41300000 0,08000000 -0,07600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.241.779 204.572 -114.660 -83.718Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 44.101.674 402.199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -49.450 -146.484 -143.325 -104.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.810.445 -51.143 28.665 20.930Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 -8.820.335 -80.440Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 9.890 29.297 28.665 20.930Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.241.779 204.572 -114.660 -83.718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.744.036 19.103.738 11.156.561 -3.748.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-738.741 -40.208 -771.809 -20.001Ana Ortaklık Payları65.482.777 19.143.946 11.928.370 -3.728.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976623BIST