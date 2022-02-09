***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.150.000 43.387.800 -8.970.144 40.707.050 -160.547 464.960 5.682.237 82.261.356 12.193.546 94.454.902Transferler43.387.800 -43.387.800 5.682.237 -5.682.237 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)252.113 -124.097 50.474.315 50.602.331 -552.942 50.049.389Dönem Karı (Zararı)50.474.315 50.474.315 -552.942 49.921.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)252.113 -124.097 128.016 128.016Sermaye Arttırımı83.462.200 83.462.200 172.500 83.634.700Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-12.738.774 -12.738.774 -12.046.669 -24.785.443Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması129.775 -3.172.702 -385.222 -3.428.149 59.956 -3.368.193Dönem Sonu Bakiyeler128.000.000 0 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Transferler350.000.000 -331.281.627 31.755.942 -50.474.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 -123.756 -62.903.286 3.786.438 -23.959.265 -2.546.910 -26.506.175Dönem Karı (Zararı)3.786.438 3.786.438 -2.546.910 1.239.528Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 -123.756 -62.903.286 -27.745.703 -27.745.703Sermaye Arttırımı22.000.000 357.823.000 49.921.373Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 1.239.528 49.921.373Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.877.564 70.037.357Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 32.966.943 22.416.329Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.710.762 4.506.413Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.493.994 252.306Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.216.768 4.254.107Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.727.781 10.921.232Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 23.727.781 10.921.232Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 62.919.018 13.369.353Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-25.742.306 11.140.428İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler31 -25.742.306 11.140.428Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 19.120.914 9.497.624Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.342.198 -1.814.022Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -3.342.198 -1.814.022Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-79.483.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-351.142.871 -63.359.507Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.168.197 -15.624.674İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -74.168.197 -15.624.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.561.239 2.956.618İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -14.561.239 2.956.618Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -59.242.849 -4.416.684Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -178.807.886 -52.796.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler129.247.583 43.524.525İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 129.247.583 43.524.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 1.225.428 593.094Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.367.082 3.671.122İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 14.367.082 3.671.122Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -7.414.022 911.836İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-161.788.771 -42.178.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-161.788.771 -42.178.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-313.025.779 56.599.223Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -13.153.242 -3.623.542YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-439.968.868 -330.800.719Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-28.153.636Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-24.128.314Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.104.159 8.592.214Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.104.159 8.592.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-441.073.027 -287.110.983Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -441.073.027 -287.110.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI835.204.267 361.294.593Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 379.823.000 83.634.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri479.109.048 288.581.125Kredilerden Nakit Girişleri6,26 479.109.048 288.581.125Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -23.727.781 -10.921.232YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.056.378 83.469.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.056.378 83.469.555DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 101.809.923 18.340.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 170.866.301 101.809.923Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 170.866.301 101.809.923Ticari Alacaklar104.369.768 30.201.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 104.369.768 30.201.571Diğer Alacaklar22.933.570 8.372.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,8 16.610.581 7.157.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.322.989 1.215.021Stoklar9 63.659.533 4.416.684Peşin Ödenmiş Giderler242.689.444 63.881.558İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 242.689.444 63.881.558Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.143.157.698 577.902.805TOPLAM VARLIKLAR1.826.083.907 814.750.232KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 66.178 105.756İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 66.178 105.756Banka Kredileri6 66.178 105.756Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları191.402.452 85.744.700İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları191.402.452 85.744.700Banka Kredileri6 189.146.497 84.700.942Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 2.255.955 1.043.758Ticari Borçlar217.675.441 88.427.858İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 217.675.441 88.427.858Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.950.585 2.725.157Diğer Borçlar44.104.344 27.085.824İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,8 37.815.183 16.792.445İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.289.161 10.293.379Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.732.268 7.662.158İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.732.268 7.662.158Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 3.271.570 5.032.308Kısa Vadeli Karşılıklar10.579.929 4.693.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.109.054 439.184Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.470.875 4.254.107Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM473.782.767 221.477.052TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER473.782.767 221.477.052UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar778.336.078 368.405.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar778.336.078 368.405.893Banka Kredileri6 705.384.525 331.985.322Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 72.951.553 36.420.571Diğer Borçlar2.651.429 5.302.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.651.429 5.302.867Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 2.484.132İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.484.132Uzun Vadeli Karşılıklar1.742.951 764.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.742.951 764.132Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 16.268.502 16.330.801TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER798.998.960 393.287.825TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.272.781.727 614.764.877ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar556.022.699 200.158.964Ödenmiş Sermaye19 500.000.000 128.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 26.541.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -21.579.143 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.659.400 37.501.817Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.659.400 37.501.817Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 37.786.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -408.400 -284.644Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-62.903.286 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-62.903.286 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-62.903.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 37.517.917 5.761.975Net Dönem Karı veya Zararı28 3.786.438 50.474.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -2.720.519 -173.609TOPLAM ÖZKAYNAKLAR553.302.180 199.985.355TOPLAM KAYNAKLAR1.826.083.907 814.750.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 427.703.847 245.301.281Satışların Maliyeti20 -304.367.466 -177.515.049TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.336.381 67.786.232BRÜT KAR (ZARAR)123.336.381 67.786.232Genel Yönetim Giderleri21 -39.910.212 -20.820.895Pazarlama Giderleri21 -2.558.394 -1.116.736Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 22.232.397 67.111.494Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -52.216.850 -43.704.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.883.322 69.255.683Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.342.198 27.144.990Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -684.983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 25.742.306 11.140.428FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.967.826 106.856.118Finansman Gelirleri25 53.446.346 16.262.250Finansman Giderleri25 -113.053.730 -63.699.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.360.442 59.418.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.120.914 -9.497.624Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -11.392.504 -7.358.470Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -7.728.410 -2.139.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.239.528 49.921.373DÖNEM KARI (ZARARI)1.239.528 49.921.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.546.910 -552.942Ana Ortaklık Payları3.786.438 50.474.315Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Zarar 0,02100000 0,39400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Z 35.157.583 128.016Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 44.101.674 315.141Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -154.695 -155.121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.789.396 -32.004Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 -8.820.335 -63.028Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 30.939 31.024Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-62.903.286 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.483.350Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-79.483.350Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.580.064Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16.580.064DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.745.703 128.016TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.506.175 50.049.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.546.910 -552.942Ana Ortaklık Payları-23.959.265 50.602.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000752BIST