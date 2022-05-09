***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Transferler50.474.315 -50.474.315 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 137.417 7.103.353 42.522.109 262.224 42.784.333Dönem Karı (Zararı)7.103.353 7.103.353 262.224 7.365.577Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 137.417 35.418.756 35.418.756Sermaye Arttırımı0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Dönem Sonu Bakiyeler128.000.000 0 -21.579.143 73.067.800 -147.227 56.236.290 7.103.353 242.681.073 88.615 242.769.688Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 37.517.917 3.786.438 556.022.699 -2.720.519 553.302.180Transferler3.786.438 -3.786.438Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-447.846 -29.256.916 10.127.138 -19.577.624 -1.496.944 -21.074.568Dönem Karı (Zararı)10.127.138 10.127.138 -1.496.944 8.630.194Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-447.846 -29.256.916 -29.704.762 -29.704.762Sermaye Arttırımı0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 0 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -856.246 -92.160.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.304.355 10.127.138 536.445.075 -4.217.463 532.227.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-31.951.211 -7.329.804Dönem Karı (Zararı)28 8.630.194 7.365.577Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 8.630.194 7.365.577Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.728.574 15.719.769Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 22.358.652 6.507.766Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.675.764 467.804Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.675.764 467.804Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 12.661.060 1.646.823Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 9.597.702 8.182.437Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.772.534Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-36.772.534Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler31 -2.753.239 -4.983.758Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 3.582.202 4.519.730Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -621.033 -621.033İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.038.409 -25.382.842Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -104.544.503 -1.243.419Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 2.458.473 -6.549.594Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -10.152.351 -1.446.299Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 71.135.382 -42.316.857Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 22.368.201 50.357.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 3.282.786 -95.610Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.415.255 5.431.012Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -621.033 -5.328.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.380.619 -24.191.733Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.679.641 -2.297.496Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -3.271.570 -5.032.308YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-113.110.872 -119.778.811Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 998.663Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -113.110.872 -120.777.474FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.265.120 51.205.397Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6,26 92.926.180 52.852.220Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -12.661.060 -1.646.823YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.796.963 -75.903.218NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-64.796.963 -75.903.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 170.866.301 101.809.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.069.338 25.906.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 106.069.338 170.866.301Ticari Alacaklar208.914.271 104.369.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 208.914.271 104.369.768Diğer Alacaklar20.475.097 22.933.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,8 13.038.744 16.610.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.436.353 6.322.989Stoklar9 73.811.884 63.659.533Peşin Ödenmiş Giderler171.554.062 242.689.444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 171.554.062 242.689.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 3.174.702 2.366.103Diğer Dönen Varlıklar92.238.838 76.041.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 92.238.838 76.041.490ARA TOPLAM676.238.192 682.926.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR676.238.192 682.926.209DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31 53.798.175 51.044.936Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.291.856 3.291.856Maddi Duran Varlıklar13 986.712.635 894.311.146Kullanım Hakkı Varlıkları26 72.531.463 73.882.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar15,14 60.098.307 61.126.543Şerefiye15 6.532.000 6.532.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 53.566.307 54.594.543Diğer Duran Varlıklar66.277.958 59.500.988İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 66.277.958 59.500.988TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.242.710.394 1.143.157.698TOPLAM VARLIKLAR1.918.948.586 1.826.083.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 66.178İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 66.178Banka Kredileri6 66.178Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları232.239.903 191.402.452İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları232.239.903 191.402.452Banka Kredileri6 230.133.402 189.146.497Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 2.106.501 2.255.955Ticari Borçlar240.043.642 217.675.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 240.043.642 217.675.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 7.233.371 3.950.585Diğer Borçlar46.403.407 44.104.344İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,8 39.754.170 37.815.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.649.237 6.289.161Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.111.235 2.732.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.111.235 2.732.268Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 3.271.570Kısa Vadeli Karşılıklar12.927.576 10.579.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.456.701 1.109.054Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.470.875 9.470.875Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM540.959.134 473.782.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER540.959.134 473.782.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar829.140.219 778.336.078İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar829.140.219 778.336.078Banka Kredileri6 756.650.803 705.384.525Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 72.489.416 72.951.553Diğer Borçlar1.767.621 2.651.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.767.621 2.651.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.630.876 1.742.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.630.876 1.742.951Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 12.223.124 16.268.502TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER845.761.840 798.998.960TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.386.720.974 1.272.781.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar536.445.075 556.022.699Ödenmiş Sermaye19 500.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 26.541.373 26.541.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -21.579.143 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)72.211.554 72.659.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.211.554 72.659.400Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 73.067.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -856.246 -408.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-92.160.202 -62.903.286Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.160.202 -62.903.286Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-92.160.202 -62.903.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 41.304.355 37.517.917Net Dönem Karı veya Zararı28 10.127.138 3.786.438Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -4.217.463 -2.720.519TOPLAM ÖZKAYNAKLAR532.227.612 553.302.180TOPLAM KAYNAKLAR1.918.948.586 1.826.083.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 236.427.646 66.915.701Satışların Maliyeti20 -168.294.766 -50.093.727TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)68.132.880 16.821.974BRÜT KAR (ZARAR)68.132.880 16.821.974Genel Yönetim Giderleri21 -16.173.752 -5.800.703Pazarlama Giderleri21 -474.200 -983.663Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 17.219.590 16.709.069Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.973.325 -10.117.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)39.731.193 16.629.298Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 621.033 621.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 2.753.239 4.983.758FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.105.465 22.234.089Finansman Gelirleri25 31.111.842 1.988.841Finansman Giderleri25 -62.004.911 -12.337.623SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.212.396 11.885.307Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.582.202 -4.519.730Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -3.582.202 -4.519.730SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.630.194 7.365.577DÖNEM KARI (ZARARI)8.630.194 7.365.577Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.496.944 262.224Ana Ortaklık Payları10.127.138 7.103.353Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Zarar 28 0,02000000 0,05500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-447.846 35.418.756Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 44.101.674Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -559.808 171.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111.962 -8.854.689Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-8.820.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi111.962 -34.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-29.256.916 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-36.772.534Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-36.772.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.515.618Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi7.515.618DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.704.762 35.418.756TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-21.074.568 42.784.333Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.496.944 262.224Ana Ortaklık Payları-19.577.624 42.522.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028049BIST