***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355Transferler50.474.315 -50.474.315 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 75.100 18.197.968 53.554.407 33.068 53.587.475Dönem Karı (Zararı)18.197.968 18.197.968 33.068 18.231.036Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.281.339 75.100 35.356.439 35.356.439Sermaye Arttırımı22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -209.544 56.236.290 18.197.968 633.536.371 -140.541 633.395.830Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 40.130.076 6.542.009 561.390.429 -2.720.519 558.669.910Transferler6.542.009 -6.542.009Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-680.312 -49.014.622 21.492.822 -28.202.112 -28.202.112Dönem Karı (Zararı)21.492.822 21.492.822 21.492.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-680.312 -49.014.622 -49.694.934 -49.694.934Sermaye Arttırımı0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-24.782.827 -24.782.827 2.720.519 -22.062.308Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 0 26.541.373 -46.361.970 73.067.800 -1.088.712 -111.917.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.672.085 21.492.822 508.405.490 0 508.405.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.614.220 -169.625.879Dönem Karı (Zararı)28 21.492.822 18.231.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28 21.492.822 18.231.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler54.879.494 22.288.790Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 45.667.366 13.915.051Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.400.007 572.471Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.439.936 572.471Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -39.929Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 21.211.567 696.705Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18 24.642.324 14.078.769Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-61.510.949Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-61.510.949Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler31 -2.635.997 -8.248.661Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 27.347.242 2.516.521Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler24 -1.242.066 -1.242.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-175.258.666 -204.269.454Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -36.867.573 -10.383.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 9.905.657 -129.617.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -31.651.252 -5.072.009Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -12.528.144 -15.273.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -20.634.584 7.577.985Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 3.849.084 1.757.372Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -9.944.944 -5.460.040Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.096.095 -1.980.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-78.483.005 -45.818.429Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-98.886.350 -163.749.628Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -6.727.870 -5.876.251YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-260.744.523 -244.933.312Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-22.062.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.312.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -238.682.215 -246.245.405FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI268.060.252 515.400.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 379.823.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri379.823.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6,26 289.271.819 136.274.280Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz25 -21.211.567 -696.705YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.298.491 100.841.384NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-98.298.491 100.841.384DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 170.866.301 101.809.923DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 72.567.810 202.651.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 72.567.810 170.866.301Ticari Alacaklar141.237.341 104.369.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 141.237.341 104.369.768Diğer Alacaklar13.027.913 22.933.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5,8 6.512.302 16.610.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.515.611 6.322.989Stoklar9 95.310.785 63.659.533Peşin Ödenmiş Giderler255.217.588 242.689.444İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 255.217.588 242.689.444Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 1.593.895 2.366.103Diğer Dönen Varlıklar112.037.886 76.041.490İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 112.037.886 76.041.490ARA TOPLAM690.993.218 682.926.209TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR690.993.218 682.926.209DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31 53.680.933 51.044.936Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.356.000 9.256.000Maddi Duran Varlıklar13 1.090.990.157 894.311.146Kullanım Hakkı Varlıkları26 71.495.034 73.882.229Maddi Olmayan Duran Varlıklar15,14 58.704.447 61.126.543Şerefiye15 6.532.000 6.532.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 52.172.447 54.594.543Diğer Duran Varlıklar77.017.479 59.500.988İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar18 77.017.479 59.500.988TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.362.244.050 1.149.121.842TOPLAM VARLIKLAR2.053.237.268 1.832.048.051KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 66.178İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 66.178Banka Kredileri6 66.178Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları290.082.187 191.402.452İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları290.082.187 191.402.452Banka Kredileri6 287.723.513 189.146.497Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 2.358.674 2.255.955Ticari Borçlar197.040.857 217.675.441İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 197.040.857 217.675.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 7.799.669 3.950.585Diğer Borçlar35.485.115 44.104.344İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5,8 23.361.433 37.815.183İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.123.682 6.289.161Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.828.363 2.732.268İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.828.363 2.732.268Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 8.585.964 3.271.570Kısa Vadeli Karşılıklar11.284.403 10.579.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.853.457 1.109.054Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.430.946 9.470.875Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM554.106.558 473.782.767TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER554.106.558 473.782.767UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar966.607.145 778.336.078İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar966.607.145 778.336.078Banka Kredileri6 895.137.868 705.384.525Kiralama İşlemlerinden Borçlar26 71.469.277 72.951.553Diğer Borçlar1.325.714 2.651.429İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.325.714 2.651.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar3.288.874 1.742.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.288.874 1.742.951Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 19.503.487 16.864.916TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER990.725.220 799.595.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.544.831.778 1.273.378.141ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar508.405.490 561.390.429Ödenmiş Sermaye19 500.000.000 500.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 26.541.373 26.541.373Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 -46.361.970 -21.579.143Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)71.979.088 72.659.400Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.979.088 72.659.400Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 73.067.800 73.067.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -1.088.712 -408.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-111.917.908 -62.903.286Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-111.917.908 -62.903.286Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-111.917.908 -62.903.286Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 46.672.085 40.130.076Net Dönem Karı veya Zararı28 21.492.822 6.542.009Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 -2.720.519TOPLAM ÖZKAYNAKLAR508.405.490 558.669.910TOPLAM KAYNAKLAR2.053.237.268 1.832.048.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 521.658.752 159.529.614 285.231.106 92.613.913Satışların Maliyeti20 -368.957.156 -120.624.877 -200.662.390 -70.531.150TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)152.701.596 38.904.737 84.568.716 22.082.763Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)152.701.596 38.904.737 84.568.716 22.082.763Genel Yönetim Giderleri21 -35.098.647 -13.836.603 -18.924.895 -8.035.900Pazarlama Giderleri21 -1.723.013 -1.001.843 -1.248.813 -18.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 86.786.841 29.545.568 69.567.251 12.836.499Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -57.899.904 -28.872.757 -28.926.579 -18.755.378ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)144.766.873 24.739.102 105.035.680 8.109.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.242.066 1.242.066 621.033 621.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar31 2.635.997 8.248.661 -117.242 3.264.903FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)148.644.936 34.229.829 105.539.471 11.995.740Finansman Gelirleri25 78.585.156 11.904.951 47.473.314 9.916.110Finansman Giderleri25 -178.390.028 -25.387.223 -116.385.117 -13.049.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.840.064 20.747.557 36.627.668 8.862.250Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-27.347.242 -2.516.521 -23.765.040 2.003.209Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -12.042.264 -1.230.376 -12.042.264 -1.230.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -15.304.978 -1.286.145 -11.722.776 3.233.585SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.492.822 18.231.036 12.862.628 10.865.459DÖNEM KARI (ZARARI)21.492.822 18.231.036 12.862.628 10.865.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 33.068 1.496.944 -229.156Ana Ortaklık Payları21.492.822 18.197.968 11.365.684 11.094.615Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kazanç/Zarar 28 0,04300000 0,13400000 0,02300000 0,07700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-680.312 35.356.439 -232.466 -62.317Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 44.101.674Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -850.390 93.875 -290.582 -77.896Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler170.078 -8.839.110 58.116 15.579Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi29 -8.820.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi29 170.078 -18.775 58.116 15.579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-49.014.622 0 -19.757.706Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-61.510.949 -24.738.415Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-61.510.949 -24.738.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.496.327 4.980.709Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12.496.327 4.980.709DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-49.694.934 35.356.439 -19.990.172 -62.317TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.202.112 53.587.475 -7.127.544 10.803.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 33.068 1.496.944 -229.156Ana Ortaklık Payları-28.202.112 53.554.407 -8.624.488 11.032.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056911BIST