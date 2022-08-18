***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 20:03
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
128.000.000 -21.579.143 37.786.461 -284.644 5.761.975 50.474.315 200.158.964 -173.609 199.985.355
Transferler
50.474.315 -50.474.315 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 18.197.968 53.554.407 33.068 53.587.475
Dönem Karı (Zararı)
18.197.968 18.197.968 33.068 18.231.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.281.339 75.100 35.356.439 35.356.439
Sermaye Arttırımı
22.000.000 357.823.000 379.823.000 379.823.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 357.823.000 -21.579.143 73.067.800 -209.544 56.236.290 18.197.968 633.536.371 -140.541 633.395.830
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 26.541.373 -21.579.143 73.067.800 -408.400 -62.903.286 40.130.076 6.542.009 561.390.429 -2.720.519 558.669.910
Transferler
6.542.009 -6.542.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.312 -49.014.622 21.492.822 -28.202.112 -28.202.112
Dönem Karı (Zararı)
21.492.822 21.492.822 21.492.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.312 -49.014.622 -49.694.934 -49.694.934
Sermaye Arttırımı
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-24.782.827 -24.782.827 2.720.519 -22.062.308
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 0 26.541.373 -46.361.970 73.067.800 -1.088.712 -111.917.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.672.085 21.492.822 508.405.490 0 508.405.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.614.220 -169.625.879
Dönem Karı (Zararı)
28 21.492.822 18.231.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28 21.492.822 18.231.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.879.494 22.288.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 45.667.366 13.915.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.400.007 572.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.439.936 572.471
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -39.929
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 21.211.567 696.705
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 24.642.324 14.078.769
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-61.510.949
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-61.510.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
31 -2.635.997 -8.248.661
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 27.347.242 2.516.521
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.242.066 -1.242.066
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-175.258.666 -204.269.454
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -36.867.573 -10.383.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 9.905.657 -129.617.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -31.651.252 -5.072.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -12.528.144 -15.273.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -20.634.584 7.577.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 3.849.084 1.757.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -9.944.944 -5.460.040
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 1.096.095 -1.980.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.483.005 -45.818.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-98.886.350 -163.749.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -6.727.870 -5.876.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-260.744.523 -244.933.312
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-22.062.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.312.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -238.682.215 -246.245.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
268.060.252 515.400.575
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 379.823.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
379.823.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,26 289.271.819 136.274.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
25 -21.211.567 -696.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.298.491 100.841.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-98.298.491 100.841.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 170.866.301 101.809.923
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.567.810 202.651.307
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.567.810 170.866.301
Ticari Alacaklar
141.237.341 104.369.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 141.237.341 104.369.768
Diğer Alacaklar
13.027.913 22.933.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,8 6.512.302 16.610.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.515.611 6.322.989
Stoklar
9 95.310.785 63.659.533
Peşin Ödenmiş Giderler
255.217.588 242.689.444
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 255.217.588 242.689.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 1.593.895 2.366.103
Diğer Dönen Varlıklar
112.037.886 76.041.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 112.037.886 76.041.490
ARA TOPLAM
690.993.218 682.926.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
690.993.218 682.926.209
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
31 53.680.933 51.044.936
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.356.000 9.256.000
Maddi Duran Varlıklar
13 1.090.990.157 894.311.146
Kullanım Hakkı Varlıkları
26 71.495.034 73.882.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15,14 58.704.447 61.126.543
Şerefiye
15 6.532.000 6.532.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 52.172.447 54.594.543
Diğer Duran Varlıklar
77.017.479 59.500.988
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 77.017.479 59.500.988
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.362.244.050 1.149.121.842
TOPLAM VARLIKLAR
2.053.237.268 1.832.048.051
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 66.178
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 66.178
Banka Kredileri
6 66.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.082.187 191.402.452
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
290.082.187 191.402.452
Banka Kredileri
6 287.723.513 189.146.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 2.358.674 2.255.955
Ticari Borçlar
197.040.857 217.675.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 197.040.857 217.675.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.799.669 3.950.585
Diğer Borçlar
35.485.115 44.104.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,8 23.361.433 37.815.183
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.123.682 6.289.161
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.828.363 2.732.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.828.363 2.732.268
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 8.585.964 3.271.570
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.284.403 10.579.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.853.457 1.109.054
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.430.946 9.470.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
554.106.558 473.782.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
554.106.558 473.782.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.607.145 778.336.078
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
966.607.145 778.336.078
Banka Kredileri
6 895.137.868 705.384.525
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 71.469.277 72.951.553
Diğer Borçlar
1.325.714 2.651.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.325.714 2.651.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.288.874 1.742.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.288.874 1.742.951
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 19.503.487 16.864.916
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
990.725.220 799.595.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.544.831.778 1.273.378.141
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
508.405.490 561.390.429
Ödenmiş Sermaye
19 500.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 26.541.373 26.541.373
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 -46.361.970 -21.579.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.979.088 72.659.400
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.979.088 72.659.400
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 73.067.800 73.067.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.088.712 -408.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-111.917.908 -62.903.286
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-111.917.908 -62.903.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-111.917.908 -62.903.286
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 46.672.085 40.130.076
Net Dönem Karı veya Zararı
28 21.492.822 6.542.009
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -2.720.519
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
508.405.490 558.669.910
TOPLAM KAYNAKLAR
2.053.237.268 1.832.048.051
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 521.658.752 159.529.614 285.231.106 92.613.913
Satışların Maliyeti
20 -368.957.156 -120.624.877 -200.662.390 -70.531.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
152.701.596 38.904.737 84.568.716 22.082.763
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
152.701.596 38.904.737 84.568.716 22.082.763
Genel Yönetim Giderleri
21 -35.098.647 -13.836.603 -18.924.895 -8.035.900
Pazarlama Giderleri
21 -1.723.013 -1.001.843 -1.248.813 -18.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 86.786.841 29.545.568 69.567.251 12.836.499
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -57.899.904 -28.872.757 -28.926.579 -18.755.378
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
144.766.873 24.739.102 105.035.680 8.109.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.242.066 1.242.066 621.033 621.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
31 2.635.997 8.248.661 -117.242 3.264.903
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
148.644.936 34.229.829 105.539.471 11.995.740
Finansman Gelirleri
25 78.585.156 11.904.951 47.473.314 9.916.110
Finansman Giderleri
25 -178.390.028 -25.387.223 -116.385.117 -13.049.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.840.064 20.747.557 36.627.668 8.862.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.347.242 -2.516.521 -23.765.040 2.003.209
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -12.042.264 -1.230.376 -12.042.264 -1.230.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -15.304.978 -1.286.145 -11.722.776 3.233.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.492.822 18.231.036 12.862.628 10.865.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.492.822 18.231.036 12.862.628 10.865.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 33.068 1.496.944 -229.156
Ana Ortaklık Payları
21.492.822 18.197.968 11.365.684 11.094.615
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kazanç/Zarar 28 0,04300000 0,13400000 0,02300000 0,07700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-680.312 35.356.439 -232.466 -62.317
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 44.101.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -850.390 93.875 -290.582 -77.896
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
170.078 -8.839.110 58.116 15.579
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -8.820.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 170.078 -18.775 58.116 15.579
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-49.014.622 0 -19.757.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.510.949 -24.738.415
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-61.510.949 -24.738.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.496.327 4.980.709
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.496.327 4.980.709
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.694.934 35.356.439 -19.990.172 -62.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.202.112 53.587.475 -7.127.544 10.803.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 33.068 1.496.944 -229.156
Ana Ortaklık Payları
-28.202.112 53.554.407 -8.624.488 11.032.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056911
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