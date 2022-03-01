***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.02.2022 tarihinde (dün) yapılan KAP açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin beklentilerini içeren geleceğe yönelik değerlendirmelerine yer verilmiştir.Dün yaptığımız açıklamanın İngilizce versiyonu da eklenerek, ilişikte hem İngilizcesi hem de Türkçe'si ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006073BIST