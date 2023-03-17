***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
17.03.2023 21:19
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 17.03.2023 tarihli kararıyla Şirketimizin 2023 yılı beklentilerinin kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
2023 yılı beklentilerini içeren özet bilgiler ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126057
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0519,0149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,3195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1806
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3228
En Düşük
20,0839
18:051.211,15
En Yüksek
|Değişim
|: 3,27%
|| 38,33
|Açılış
|: 1.211,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.214,77
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0030
|19,0076
|% 0,10
|
|Euro
|20,3051
|20,3187
|% 0,89
|
|Sterlin
|23,1102
|23,2261
|% 0,73
|
|Frank
|20,4552
|20,5784
|% 0,44
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|63,78
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|40,98
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.145
|8.241
|255,00
|
|Yarım
|3.993
|4.032
|124,00
|
|Çeyrek
|1.996
|2.016
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|13,79
|13,80
|0,54
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-1,85
|