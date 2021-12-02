***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.12.2021Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 28 Aralık 2021 Salı günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbul adresinde toplanacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.biotrendenerji.com.tr adresinden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980743BIST