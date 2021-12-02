***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.12.2021 18:53
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.12.2021
Genel Kurul Tarihi 28.12.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 28 Aralık 2021 Salı günü saat 10:30'da Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbul adresinde toplanacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.biotrendenerji.com.tr adresinden de ulaşılması mümkündür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980743
BIST