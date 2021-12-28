***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.12.2021 15:35
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.12.2021
Genel Kurul Tarihi 28.12.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 28.12.2021-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 28.12.2021 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986594
BIST