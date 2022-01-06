***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.12.2021Genel Kurul Tarihi 28.12.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Kavacık Mahallesi Rıfkı Ertürk Sokak No:3/1 Beykoz/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2021 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 BIOEN Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.01.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 28.12.2021-Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 28.12.2021 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.01.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.01.2022 tarih ve 743 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989404BIST