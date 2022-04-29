***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 16:14
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Sonucuna İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 05.04.2022
Genel Kurul Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresnan ve Yönetim Kurulu'nun 31.08.2021 tarihli 2021/46 sayılı kararı ile oluşturulan "İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bilgilendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Ücretlendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikasında" 05.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
15 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
19 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
20 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3 2021 Annual General Assembly Invitaton.pdf - İlan Metni
EK: 4 2021 Annual General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BIOEN-Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 BIOEN-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında a
lınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025561
BIST