***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 05.04.2022Genel Kurul Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - 2021 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 31.08.2021 tarihli 2021/46 sayılı kararı ile oluşturulan "İlişkili Taraf İşlemleri Politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bilgilendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Ücretlendirme Politikasında" 27.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve görüşlerinin alınması11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 25.02.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikasında" 05.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, halihazırda görev yapmakta bulunan 3 (üç) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan raporla Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek huzur haklarının belirlenmesi15 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi19 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi20 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 BIOEN-Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 BIOEN-Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.05.2022 tarih ve 10580 nolu gazetesinde ilan edilmiştir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031164BIST