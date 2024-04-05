***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 11.03.2024Genel Kurul Tarihi 05.04.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştuGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 BIOEN -Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 BIOEN- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - TutanakEK: 3 05 April 2024 Extraordinary General Assembly Meeting Minute.pdf - TutanakEk Açıklamalarİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268486BIST