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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2024 15:58
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Tarihi 05.04.2024
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:3/1 İç Kapı No:1 Beykoz İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur haklarının belirlenmesi
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştu


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 BIOEN -Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 BIOEN- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı .pdf - Tutanak
EK: 3 05 April 2024 Extraordinary General Assembly Meeting Minute.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268486


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Gümüş ONS 26,73 26,76 % 0,66  
Platin 920,06 921,42 % 0,66  
Paladyum 997,45 1.003,48 % 0,66  
Brent Pet. 91,08 91,08 % 0,66  
Altın Ons 2.295,22 2.295,56 % 0,66  
Seans Raporu 16:07
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