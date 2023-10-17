***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ("Şirket") hakkında basın, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra ve benzeri yerlerde birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi gereğince bu açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.Şirketimizin 29.11.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirketimizin stratejik opsiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla potansiyel yatırımcılar ile görüşmelerin yapılmasının planlandığı, stratejik opsiyonların değerlendirilmesi neticesinde farklı finansman kaynakları ve ortaklık opsiyonlarının değerlendirilebileceği ve bu çerçevede, gerekli olabilecek her türlü stratejik opsiyonun araştırılması, değerleme ve finansal analiz çalışmaları için bu işlem ile ilgili münhasır finansal danışman olarak hareket etmek üzere Credia Partners Danışmanlık A.Ş. yetkilendirildiği Şirketimiz tarafından açıklanmıştı. Bu çerçevede bir grup potansiyel yatırımcı ile ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Henüz herhangi bir potansiyel yatırımcı ile sözleşme müzakerelerine başlanmamıştır. Sürecin ilerleyişine uygun olarak, herhangi bir potansiyel yatırımcı ile ileri bir aşamaya geçilir ise kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler gecikmeksizin yapılacaktır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207336BIST