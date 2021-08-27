***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
27.08.2021 18:33
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII/128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960848
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05488,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3850
|% 0,50
|
|Euro
|9,8867
|9,9031
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,35
|
|Frank
|9,0958
|9,1506
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,15
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|0,36
|