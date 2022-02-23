***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
23.02.2022 18:37
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII/128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesi 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003854
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0135
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0249
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05847,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,67
|Açılış
|: 847,09
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8144
|13,8160
|% 0,10
|
|Euro
|15,6343
|15,6685
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6592
|18,7527
|% -0,19
|
|Frank
|14,9891
|15,0794
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6733
|3,6918
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|7,77
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,43
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|0,17
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|0,03
|