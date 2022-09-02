***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.09.2022 09:40
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059514
BIST
11:103.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,15
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.195
En Düşük
3.160
11:1018,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
11:1018,1982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0934
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
11:10997,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,56
|Açılış
|: 997,37
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler11:08
|HKTM
|23,38
|42.443.821
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.110.170
|% 9,94
|
|KNFRT
|10,51
|20.149.330
|% 9,37
|
|BRMEN
|3,29
|376.748
|% 8,94
|
|EMNIS
|46,50
|18.228
|% 8,04
|
|MTRKS
|47,52
|1.679.072
|% -10,00
|
|ETYAT
|4,80
|4.387.200
|% -7,16
|
|MIPAZ
|8,46
|33.248.850
|% -6,73
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|THYAO
|71,85
|1.823.295.116
|% 1,05
|
|AKBNK
|12,41
|1.410.236.405
|% 4,73
|
|HALKB
|8,51
|1.285.389.223
|% -0,12
|
|YKBNK
|7,52
|1.231.353.723
|% -0,66
|
|VAKBN
|7,70
|897.469.089
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,52
|1.231.353.723
|% -0,66
|
|HALKB
|8,51
|1.285.389.223
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,06
|557.953.257
|% 1,50
|
|VAKBN
|7,70
|897.469.089
|% 0,52
|
|AKBNK
|12,41
|1.410.236.405
|% 4,73
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2164
|18,2297
|% 0,18
|
|Euro
|18,1867
|18,1947
|% 0,50
|
|Sterlin
|20,9994
|21,1048
|% 0,30
|
|Frank
|18,5222
|18,6338
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8347
|4,8589
|% 0,19
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,96
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.716
|6.773
|8,00
|
|Yarım
|3.273
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|1,81
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:23XU100
Endeks 3, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 17, 662.00 milyon TL de
-
11:23GOODY
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 711, 981 adet işlem
-
11:22ENJSA
Yüzde 5.57 oranında artışla 17.82 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 299, 620 adet işlem
-
11:21VESTL
Yüzde 7.29 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 994, 957 adet işlem
-
11:20TSKB
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 434, 376 adet işlem