***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
25.05.2023 22:17
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153975
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
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|Önceki Kapanış
|: 4.425
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4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9596
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 21,3000
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19,9973
En Düşük
19,8993
18:0521,4418
En Yüksek
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|: 1.244,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
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1.248,31
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
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|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9511
|19,9562
|% 0,14
|
|Euro
|21,3624
|21,4040
|% -0,11
|
|Sterlin
|24,5155
|24,6384
|% 0,11
|
|Frank
|21,9558
|22,0881
|% 0,17
|
|Riyal
|5,3049
|5,3316
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-15,77
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.450
|4.576
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.288
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|-0,01
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|B. Petrol
|76,16
|76,16
|-0,01
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