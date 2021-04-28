***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEntegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimiİhaleyi Açan TarafTROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/04/2021İhale SonucuOlumluİhale Bedeli250.000 TL + KDV Kira Bedeli ve Elektrik Üretim Karından %1 Payİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("NOV Enerji"), TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği'nin ("Birlik") 14.04.2021 tarihinde ilan ettiği Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesine katılmıştır. İhale komisyonunun incelemeleri sonrası NOV Enerji'nin ihaleyi kazandığı ilan edilmiştir.Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Geyikli, Bozcaada, Küçükkuyu ve İl Özel İdarelerinde toplanan ve Birlik verilerine göre senede 100.000 – 110.000 ton kapasiteli bir düzenli depolama sahası ve söz konusu sahada enerji santrali kurularak işletilmesi, birlik tarafından kurulacak ön ayrıştırma tesisi ve kompost tesisinin işletilmesi koşullarını barındıran santralin 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınması hedeflenmektedir.Kurulacak tesisler, 19. yılın sonunda birliğe bedelsiz ve çalışır durumda devredilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931643BIST