***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
28.04.2021 12:56
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi
İhaleyi Açan Taraf
TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/04/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
250.000 TL + KDV Kira Bedeli ve Elektrik Üretim Karından %1 Pay
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ("NOV Enerji"), TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği'nin ("Birlik") 14.04.2021 tarihinde ilan ettiği Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesine katılmıştır. İhale komisyonunun incelemeleri sonrası NOV Enerji'nin ihaleyi kazandığı ilan edilmiştir.
Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Geyikli, Bozcaada, Küçükkuyu ve İl Özel İdarelerinde toplanan ve Birlik verilerine göre senede 100.000 – 110.000 ton kapasiteli bir düzenli depolama sahası ve söz konusu sahada enerji santrali kurularak işletilmesi, birlik tarafından kurulacak ön ayrıştırma tesisi ve kompost tesisinin işletilmesi koşullarını barındıran santralin 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınması hedeflenmektedir.
Kurulacak tesisler, 19. yılın sonunda birliğe bedelsiz ve çalışır durumda devredilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931643
BIST