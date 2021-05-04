***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuEntegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimiİhaleyi Açan TarafTROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi26/04/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih26/04/2021İhale SonucuOlumluİhale Bedeli250.000 TL + KDV Kira Bedeli ve Elektrik Üretim Karından %1 Payİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği'nin Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesini kazandığı 28.04.2021 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.İşbu ihalenin sözleşmesi 30.04.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. ilgili santralin sözleşme süresi boyunca 35 Milyon USD (ABD Doları) üstünde ilave satış geliri yaratması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934295BIST