***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
04.05.2021 08:45
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi
İhaleyi Açan Taraf
TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
26/04/2021
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
250.000 TL + KDV Kira Bedeli ve Elektrik Üretim Karından %1 Pay
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki NOV Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, TROAS Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği'nin Entegre Katı Atık Yönetimi ve Enerji Üretimi ihalesini kazandığı 28.04.2021 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.
İşbu ihalenin sözleşmesi 30.04.2021 tarihi itibariyle imzalanmıştır. ilgili santralin sözleşme süresi boyunca 35 Milyon USD (ABD Doları) üstünde ilave satış geliri yaratması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934295
BIST