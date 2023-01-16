***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
16.01.2023 22:07
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
16/01/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.(Kobirate) ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. Kobirate ile 16 Ocak 2023 tarihinde imzalanan sözleşmenin süresi 2 (iki) yıl olup, sözleşme 16 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102730
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,9091
En Düşük
18,7572
18:0520,3539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0030
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,6801
En Düşük
20,2982
18:051.158,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.158,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7904
|18,7970
|% 0,08
|
|Euro
|20,3235
|20,3539
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8402
|22,9548
|% -0,31
|
|Frank
|20,1992
|20,3208
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9880
|5,0131
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.917
|-5,25
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.834
|7.906
|96,00
|
|Yarım
|3.817
|3.869
|47,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.934
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,66
|14,70
|0,03
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında