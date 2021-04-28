***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 17:33
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz izahnamemizin "27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü" maddesi doğrultusunda Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 10 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, gerçekleşen halka arz fiyatından, Halka Arz Eden Ortaklar adına alım işlemi gerçekleştirecektir. İşbu alımlar günlük 1.875.000 Pay ve toplamda "halka arzın %45'ine kadar" geçerli alım emri olarak girilecektir. Bu kapsamda toplamda "18.750.000" Pay halka arz fiyatından geri alım emri olarak girilecek ve taahhüd süresi boyunca satılmayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931864
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8553
18:05469,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 469,56
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|BERA
|28,70
|71.629.500
|% 9,96
|
|MMCAS
|7,51
|1.410.889
|% 9,96
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|TUREX
|10,43
|62.653.365
|% -8,51
|
|TRILC
|39,44
|38.265.690
|% -8,19
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|SAYAS
|26,90
|9.645.039
|% -7,24
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|PGSUS
|70,40
|234.985.979
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,83
|165.908.715
|% 1,10
|
|AVOD
|7,29
|144.747.984
|% -6,78
|
|QUAGR
|23,26
|133.690.225
|% 4,59
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|EKGYO
|1,83
|165.908.715
|% 1,10
|
|IHLGM
|0,99
|39.082.382
|% -1,00
|
|PEKGY
|1,17
|43.570.104
|% -4,88
|
|CEMAS
|1,12
|40.190.565
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2166
|8,2242
|% 0,23
|
|Euro
|9,9365
|9,9552
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4132
|11,4704
|% 0,24
|
|Frank
|8,9815
|9,0356
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1871
|2,1981
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,31
|
|Altın Gr.
|469
|470
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|1,35
|