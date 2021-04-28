***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arz izahnamemizin "27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü" maddesi doğrultusunda Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 10 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, gerçekleşen halka arz fiyatından, Halka Arz Eden Ortaklar adına alım işlemi gerçekleştirecektir. İşbu alımlar günlük 1.875.000 Pay ve toplamda "halka arzın %45'ine kadar" geçerli alım emri olarak girilecektir. Bu kapsamda toplamda "18.750.000" Pay halka arz fiyatından geri alım emri olarak girilecek ve taahhüd süresi boyunca satılmayacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931864BIST